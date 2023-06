I NASLEDNICI VRAĆAJU PREPLAĆENE PENZIJE: Većina rešenja koje izdaje PIO su privremena, a konačno mnogi nikad ni ne dočekaju

Svaki 10. osiguranik koji podnese zahtev za penziju neće dobiti rešenje u zakonskom roku od dva meseca. To znači da će svi oni morati da sačekaju po nekoliko meseci kako bi njihov status bio regulisan, a na kraju većini će na adresu stići privremeno rešenje o penziji.

Tačan broj ovakvih nepotpunih rešenja koja su izdata tokom prošle godine U PIO fondu ne otkrivaju, ali statistika od pre nekoliko godina pokazuje da je čak 95 odsto penzionih čekova privremeno, a da su razlike između prvobitnog i konačnog rešenja bile od 5.000 do 10.000 dinara. S obzirom na to da su penzije u međuvremenu nekoliko puta povećavane, pretpostavlja se da su i međusobna dugovanja PIO fonda i njihovih korisnika porasla. Retki su slučajevi, ali se dešavalo u prethodnom periodu da je suma novca koji senior treba da vrati ponekad bila veća od 100.000 dinara.

Dobra stvar je da penzija zbog toga nije privremeno ograničena u vremenskom smislu, već da je iznos koji stiđe na adresu penzionera utvrđen na osnovu nekompletnih podataka o stažu osiguranja, zaradama i visini doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ukoliko se po donošenju rešenja naknadno kompletiraju svi podaci može se doneti konačno rešenje o penziji.

- U skladu sa članom 98a Zakona o PIO privremena rešenja se donose u slučajevima kada su ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava na penziju, ali se, na osnovu činjenica i podataka utvrđenih u matičnoj evidenciji Fonda, ne može odlučiti o konačnom iznosu, s tim što u rešenju mora biti izričito naglašeno iz kojih razloga to nije moguće - kažu u Ministarstvu za rad. - Po utvrđivanju nedostajućih činjenica i podataka, privremeno rešenje, po službenoj dužnosti, menja se novim kojim se određuje konačan iznos penzije, od dana utvrđivanja prava.

OBUSTAVLJA SE PO TREĆINA ČEKA Odredbom člana 98a Zakona o PIO propisano je da, a ko se utvrdi da je korisniku isplaćen veći akontativni iznos penzije od konačnog, Fond mu obustavlja do trećine mesečnog primanja, sve dok se ne namiri razlika. Plan vraćanja duga može da bude i drugačiji ukoliko se penzioner i PIO tako sporazumeju.

U slučaju da u roku od tri godine od dana pravosnažnosti nisu utvrđene nedostajuće činjenice i podaci, akontativni iznos postaje konačan, o čemu Fond donosi rešenje po službenoj dužnosti.

Miloš Grabundžija, predsednik Udruženja penzionera "Nezavisnost" da se podaci o broju privremenih iznosa koji se isplaćuju najstarijima iz nekog razloga u PIO fondu prikrivaju, ali nije jasno zbog čega.

- U poslednje vreme ljudi su masovno dobijali privremena rešenja. Neka su doneta još pre 10 godina, a u pojedinim filijalama tvrde da se posle izvesnog vremena ona tretiraju kao trajna, a da pritom nikakav zvaničan papir o tome ne postoji - tvrdi naš sagovornik.

Po slovu zakona i korisnik penzije može da podnese zahtev da mu se izda konačan obračun. Grabundžija se pita šta se dešava kada koroisnik premine, a nije dobio trajno rešenje o penziji:

- Ukoliko penziju nasledi, recimo bračni drug, on nasleđuje i potencijalni dug na ime razlike između privremenog i konačnog iznosa čeka. To može da bude veliki problem za one koji ostanu sami.

Da se dug nasleđuje ukoliko se u ostavinskom postupku naslednici izjasne da se prihvataju nasleđa, potvrdili su u Miinistarstvu za rad.

- Jasno je da je glavni problem u nerešenim godinama staža, pa se zato retko ispoštuje zakonski rok za izdavanje konačnog rešenja. Kao sindikat reagovali smo u dvadesetak takvih slučajeva, a poslednji je bio bivši radnik IMT koji je na rešenje čekao gotovo dve godine - kaže Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbi.e

