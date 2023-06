PREVARA KAO NA FILMU: Penzioneru iz Negotina skidaju novac sa računa dok pije kafu sa ženom! Iz banke kažu - PROVUKLI STE KARTICU

Ivan K. iz Negotina već mesecima muku muči sa prevarantima koji mu sa bankovnog računa malo malo pa skinu novac. Do sada je "kraći" za oko 2.000 dinara, a da on karticu u to vreme i u toj radnji nije provukao nijednom.

- Jednom su mi skinuli u martu, dva puta u maju i u junu, a da sam u tu radnju koja se nalazi u Negotinu ušao samo jednom u životu. Sedim sa ženom u kuci, pijemo prvu jutarnju kafu i u pola sedam ujutru stiže poruka iz banke da sam u jednoj radnji nešto kupio za 137 dinara. Da situacija bude još bizarnija, proverim, a oni rade od osam. Poruka je znači stigla pola sata pre otvaranja radnje - priča penzioner iz Negotina.

On kaže da su mu već nekoliko puta skidali po 600 i nešto dinara, a da u tom trenutku uopšte nije bio u toj prodavnici. Najpre je ušao u transakcije, preko aplikacije banke i utvrdio da se ne poklapaju ni datumi transakcije u banci i u poruci.

- Otišao sam potom u svoju banku, pozvali su centralu u Beogradu i dobili informaciju da je kartica bila na čitaču, da je neko bio i platio. To apsolutno nije moguće. Nikada nisam ništa pazario kod njih - kaže Ivan.

KRADU PODATKE JEDNIM DODIROM Prevara se može desiti na mnogo načina. Nekada je to bilo tako što su se na bankomate postavljali uređaji, koji kopiraju podatke sa magnetne trake u kombinaciji sa kamerom koja snima PIN. Zloupotreba kreće skidanjem malih iznosa sa računa, jer se to često i ne primeti na vreme. Danas je, međutim, tvrde upućeni nekada moguće klonirati karticu pomoću javno dostupne aplikacije za Android uređaje. Ako lopov ima instaliranu aplikaciju na svom tabletu ili mobilnom telefonu i u prolazu dodirne karticu žrtve, ona će biti automatski klonirana. Samo jednim dodirom on će prekopirati podatke sa debitne ili kreditne kartice, koje podržavaju uslugu plaćanja na dodir.

Posle toga napisao je penzioner i reklamaciju, a službenica u banci mu je rekla da će banka zvanično da kontaktira radnju i da vide o čemu se radi.

- Do sada su mi skinuli oko 2.000 dinara, a da u prodavnicu nisam ni ušao, ni ja, a ni supruga. Nisu to neke pare, ali me zanima o čemu se radi. Kako neko može da plaća novcem sa mog računa - pita se čitalac Kurira.

- Postoje valjda kamere, može lako da se utvrdi ko je platio, šta je kupljeno, ako u banci tvrde da je kartica prislonjena na aparat.

U jednoj poslovnoj banci rekli su nam da je najverovatnije u pitanju "kloniranje kartice" ovog korisnika, koje je u našoj zemlji jako retka pojava.

- U tom slučaju trebalo bi da se kartica blokira na neko vreme kako ne bi došlo do daljeg trošenja sredstava sa računa - kažu u ovoj banci.

