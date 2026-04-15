Slušaj vest

Međutim, za neke od onih koji to sebi mogu da omoguće, kupovina salonca je čista glupost, jer već do druge registracije, taj automobil izgubi nerealnu vrednost, sto cete shvatiti onog momenta kada odlučite da ga prodate.

Iskusni kažu - najbolja opcija je da ste drugi vlasnik dobro očuvanog i redovno servisiranog automobila. Da li je kupovina novog automobila promašena investicija, za "Puls Srbije", govorio je Čedomir Brkić - automobilista.

- Uz dobar popust, poput sajamskih ili povoljnih uslova kupovine koji i dalje postoje na tržištu, možda i može da se pronađe određena računica. Međutim, činjenica je da automobil već u prvoj i drugoj godini gubi značajan deo vrednosti, što predstavlja osnovni problem. Ljudi koji kupuju vozila preko firme, kroz lizing, kredit ili neke modele otkupa, možda imaju određene olakšice - rekao je brkić.

Čedomir Brkić, automobilista Foto: Kurir Televizija

Prvi izbor i promenjeno tržišno kretanje

Dodao je da je klasična kupovina za gotovinu, kakva je nekada postojala, danas ređa. Sve više se kupuju jeftiniji i polovni automobili, naročito putem brzih kredita koji su široko dostupni.

- Takva vozila su često prvi izbor za početnike i mlade vozače, kao "prvi auto", dok se ne stekne iskustvo, a zatim se prelazi na novije polovne automobile stare godinu ili dve - što se danas često pokazuje kao najrealnija opcija. Potražnja za polovnim automobilima nikada nije prestajala da postoji, ali iz godine u godinu beleži rast. Međutim, primećuje se i zanimljiv trend: placevi su puni, ali automobili stoje duže nego ranije - istakao je.

Objasnio je da viši uvozni troškovi i poremećaji na evropskom tržištu otežavaju prodaju vozila, dok kupci sve češće sami traže povoljnije opcije, uz i dalje prisutan rizik od prevara.

- Razlog je često u nabavnim cenama - vozila su uvežena po višim cenama, pa se teže prodaju. Istovremeno, došlo je do manjih poremećaja na evropskom tržištu, pa se kupci sve češće odlučuju da sami traže povoljnije opcije. Ipak, to nosi i rizik, jer se i dalje dešavaju prevare poput vraćanja kilometraže i prikrivanja stvarnog stanja vozila. Čak ni u Evropi više ne postoji potpuna sigurnost kao ranije - kaže Brkić.

Pri kupovini polovnog automobila važno je obratiti pažnju na 5 stavki

- Preprodavcima je danas sve komplikovanije da se snađu na evropskom tržištu polovnih automobila nego ranije. I u "razvijenim" tržištima, kao što su Nemačka ili Švajcarska, postoje zloupotrebe, iako su kontrole strože. Ipak, vozila iz tih zemalja uglavnom imaju bolju servisnu istoriju i viši nivo održavanja, pa se i dalje smatraju pouzdanijim izborom. Ključno je da se pre kupovine detaljno proveri istorija vozila, najčešće preko broja šasije i specijalizovanih platformi - rekao je.

Novi konkurenti na tržištu

Kako Brkić ističe, tržište automobila je postalo raznovrsnije, uz pojavu novih proizvođača, ali da evropski brendovi i dalje zadržavaju prednost u dugoročnoj pouzdanosti i servisu.

- Ranije je važilo pravilo da je "nemački automobil najbolji izbor." Danas je tržište mnogo šarenije - pojavljuju se i kineski proizvođači koji nude povoljne nove automobile, često po cenama polovnih vozila u Srbiji. Kvalitet se u mnogim segmentima izjednačio ili približio, ali i dalje postoji razlika u dugoročnoj pouzdanosti i dostupnosti servisa i rezervnih delova. Tu evropski proizvođači i dalje imaju prednost - naveo je on.

Naveo je da kupci i dalje imaju izražen oprez prema polovnim električnim automobilima, pre svega zbog neizvesnosti oko baterije i ograničene infrastrukture za punjenje, uprkos planovima za njeno unapređenje.

- Kod polovnih električnih automobila postoji izražen oprez, pre svega zbog baterije, koja je najskuplji i najneizvesniji deo vozila. Nije uvek poznato koliko je baterija korišćena i koliki joj je preostali kapacitet. Dodatni problem je domet, koji se značajno smanjuje u zimskim uslovima, kao i ograničena infrastruktura punjača. Iako se infrastruktura razvija i planira se izgradnja dodatnih stanica, mnogi vozači i dalje imaju bojazan da bi mogli ostati bez mogućnosti punjenja na dužim relacijama - odgovorio je Brkić.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

- Dizel vozila postaju skuplja za održavanje, pa se sve više kupaca okreće benzincima i hibridima. Benzinski automobili su jednostavniji, jeftiniji za servis i održavanje, pa postaju popularniji u segmentu jeftinijih polovnih vozila. U poslednje vreme primećuje se i pad uvoza dizelaša. Teško je dati univerzalan savet, ali kod starijih vozila - posebno onih između 15 i 20 godina - često se javlja trenutak kada trošak velikog servisa i popravki premašuje njihovu realnu vrednost. U takvim slučajevima, racionalnije je prodati automobil po nižoj ceni nego ulagati u skupe popravke koje mogu dostići polovinu vrednosti vozila.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs