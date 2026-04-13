Prošle godine broj građana koji su ostvarili ovo pravo iznosio je više od 840.000. Tada je država vratila ukupno više od 405 miliona evra preplaćenog poreza na dohodak.

Sa izdavanjem privremenih poreskih rešenja Poreska uprava počinje u aprilu, a prva će biti dostupna u sistemu e-Građani. Građani ih mogu videti i pre nego što stignu u poštanski sandučić. Naime, mogu se prijaviti u sistem, ući u uslugu e-Porezna i potražiti rubriku Knjigovodstvena kartica (ili Pregled stanja na poresko-knjigovodstvenoj kartici).

Ako vidite iznos sa predznakom minus (na primer, – 200 evra), to je iznos koji vam je Poreska priznala kao povraćaj. Čim se taj iznos pojavi, znači da je rešenje praktično doneto. Papirna rešenja o povraćaju poreza stižu na adrese kasnije, često tek u maju.

Prve isplate početkom maja

Zakonski rok do kojeg Poreska uprava mora dostaviti privremena rešenja je 30. jun. Ako se ne slažete sa obračunom u rešenju, rok za podnošenje prigovora je do 30. juna tekuće godine (ili 30 dana od prijema rešenja).

Prve isplate povraćaja poreza kreću početkom maja i sprovode se postepeno, prema redosledu izdavanja poreskih rešenja. Velika većina povraćaja, više od 90 odsto, obično se izvrši do kraja maja.