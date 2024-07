"GRAĐANI SVE VIŠE U KREDITIMA ZBOG OSNOVNIH ŽIVOTNIH POTREBA!" Ekonomisti upozoravaju na OPASNOSTI prezaduženosti u Srbiji!

Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom, kroz glavna pitanja koja se postavljaju - Da li se u Srbiji živi od kredita? Kada ćemo moći da računamo na niže kamatne stope? Zbog čega se sve zadužujemo u Srbiji?

Na ova i druga pitanja odgovarali su gosti Prof. dr Ivan Arnautović, ekonomista, Vladimir Đukanović, ekonomista, Dragan Petrović, ekonomista i Novelja Baković, advokat.

foto: Kurir televizija

- Keš krediti su najgori krediti. Ako neko treba da se leči pa mu je potrebno to razumem, ali uzeti keš krediti i otići na more to je po meni besmislena priča. Stambeni krediti se u procentu manjem od 20 odsto se obavljaju po hipotekarnim kreditima. Uglavnom se stanovi kupuju u kešu - rekao je Đukanović.

Arnautovoć se saglasio da potrošački krediti nisu dobri i da su krediti opravdani jedino ukoliko se ulažu u perspektivne stvari:

- Zabrinjavajući su ti potrošački krediti koji se uzimaju za preživljavanje. Tu se postavlja pitanje da li dug može biti drug? On može biti dobar ako se ulaže u normalne i pravilne stvari. Ako je u pitanju školovanje deteta ili rađanje. Ako se diže krediti da bi se išlo za more, prekomerno zaduživanje nije dobro. Mi gubimo svest u nekom trenutku koliko smo zaduženi i nikako da stanemo i kažemo: Čekaj, ja dana dugujem pet kredita! Mi tu negde srljamo.

foto: Kurir televizija

- Stalno uzimamo nešto. Tu je malo po sredi i nepismenost ljudi. Mi smo se u Crnoj Gori šalili kada su neke slave pa se često kaže: Ustani kume da sedne žirant! Svi su bili u kreditima. Nema tu granice u svemu tome i opasno je da ljudi uđu u neko dužničko ropstvo.

Petrović je istakao strane banke kao nepovoljne po klijente.

- U ekonomskoj nauci se kaže da bi investicije u nekoj državi trebalo da budu jednake sa štednim kapacitetima građana i firmi. Onoliko sredstava koliko je ušteđeno trebalo bi da bude parametar za investicije. To je univerzalni obrazac. Problem u Srbiji je što i moje kolege koje rade u privrednoj komori, priznaju da je oko 70 odsto građana u Srbiji ispod prosečne plate - rekao je Petrović i dodao:

foto: Kurir televizija

- Pošto su nažalost mnogi u egzistencijalnim problemima i sa tim sredstvima koja imaju dolaze u raskorak potrebne su im pare sada u ovom trenutku. Tu dolazi do jednog drugog problema da imamo prevagu stranih poslovnih banaka koje su u većini u Srbiji i to preko 90 osto. Naš građanin koji drži sredstva u stranim bankama on dobija beznačajnu kamatu, a kada pozajmljuje sredstva od tih istih banaka on daje značajna sredstva.

Novelja se saglasio da se krediti u velikoj meri dižu ne za investicione projekte nego za kratkoročnu ili srednjeročnu potrošnju:

- Moj utisak je uglavnom podudaran sa utiskom ostalih gostiju.Činjenica je da je uposlednjih 2 do 3 godine skok zaduženosti naših građana, ali i privrede što ne smemo zaboraviti, izuzetno veliki. Ono što se primećuje jeste da zaduživanje više nije upereno na stvaranje novih resursa - za investiranje, za ulaganje nego upravo za kratkoročna ili zaduživanja srednjeg roka zarad osnovnih životnih potreba.

foto: Kurir televizija

- Na terenu je situacija takva da građanin ne može da dohvati rast cena na tržištu, a mora da živi. Onda imamo situaciju da građani za osnovne bazične životne potrebe i za neke nužne vanredne troškove, recimo registracija vozila mora da se zadužuje. Zato je jako mali procenat stanova koji se kupuje iz kredita. Ljudi ne mogu da dohvate osnovne i malo iznad osnovnih životnih troškova.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:37 PLATE RATU 500 EVRA, PA ODRŽAVANJE 300 I ŠTA IM OSTANE? Agent za nekretnine o izazovima kupovine stana na kredit u Srbiji