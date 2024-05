VAŽNO ZA GRAĐANE KOJI IMAJU KREDITE! Američka centralna banka odlučila da ne snizi kamatne stope

Federalna rezerva SAD (Fed) zadržale je kamatne stabilne stope i nagovestila da i dalje naginje ka eventualnom smanjenju troškova pozajmljivanja, ali je upozorila na nedavna razočaravajuća čitanja inflacije koja bi mogla da dovedu do tog smanjenja stopa u budućnosti.

Predsednik Fed-a Džerom Pauel rekao je da će nakon početka 2024. godine sa tri meseca rasta cena koji je bio brži od očekivanog, trebati duže nego što se ranije očekivalo da oni koji kreiraju politiku prihvate da će inflacija nastaviti pad ka 2 odsto.

Taj stabilan napredak je za sada usporen, i dok je Pauel rekao da povećanje stope ostaje malo verovatno, postavio je teren za potencijalno produženo zadržavanje referentne stope u rasponu od 5,25 - 5,50 odsto koji je na snazi od jula, prenosi Rojters.

Američki centralni bankari i dalje veruju da trenutna kamatna stopa vrši dovoljan pritisak na ekonomsku aktivnost da inflaciju stavi pod kontrolu, rekao je Pauel, i bili bi zadovoljni da čekaju koliko god je potrebno da to postane očigledno - čak i ako se inflacija jednostavno "kreće u stranu" u međuvremenu.

Fed-ova preferirana mera inflacije - indeks cena rashoda za ličnu potrošnju - porasla je po godišnjoj stopi od 2,7 odsto u martu, što je ubrzanje u odnosu na prethodni mesec.

- Inflacija je i dalje previsoka. Dalji napredak u njenom spuštanju nije osiguran i put napred je neizvestan - rekao je Pauel na konferenciji za novinare nakon završetka dvodnevnog sastanka o politici Saveznog komiteta za otvoreno tržište.

foto: Shutterstock

Pauel je rekao da je njegova prognoza ostala da će inflacija pasti tokom godine, ali da je poverenje u to niže nego što je bilo.

Ostaje upitno da li će ove godine doći do smanjenja stope ili ne.

- Kada bismo imali put u kome se inflacija pokaže istrajnijom nego što se očekivalo, i gde tržište rada ostaje snažno, ali inflacija ide u stranu i ne stičemo veće samopouzdanje, to bi bio slučaj u kojem bi bilo prikladno da se sačeka sa smanjenjem stopa. Postoje putevi do "nerezanja" i postoje putevi do "sečenja". Zaista će zavisiti od podataka - rekao je Pauel.

Američka centralna banka je takođe najavila da će usporiti tempo kojim smanjuje svoj bilans stanja počevši od 1. juna, dozvoljavajući da samo 25 milijardi dolara u obveznicama trezora preusmeri na druge investicije svakog meseca u odnosu na trenutnih 60 milijardi dolara. Hartije od vrednosti koje su pokrivene hipotekama nastaviće da padaju do 35 milijardi dolara mesečno.

Ovaj korak ima za cilj da osigura da finansijski sistem ne ostane bez rezervi, kao što se dogodilo 2019. tokom poslednje runde Fed-ovog "kvantitativnog pooštravanja".

Kurir.rs/Telegraf Biznis/Prenela S.Č.