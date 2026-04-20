Ono što je nekada bila skromna vikendica za beg iz grada, danas je postalo ozbiljna investicija. Na Fruškoj gori cene nekretnina bukvalno "divljaju“, a pojedine vikendice već su skuplje od većine kuća u Sremskoj Mitrovici.

Dok se kuće u gradu najčešće prodaju između 90.000 i 200.000 evra, na atraktivnim lokacijama poput Vrdnika, Popovice, Banstola i Čortanovaca vikendice dostižu i 300.000, 400.00, pa čak i blizu milion evra.

Manja kvadratura do 100.000 evra

Prema aktuelnim oglasima, manje vikendice od 30 do 60 kvadrata mogu se naći za oko 70.000 do 100.000 evra, ali već srednji segment od 70 do 120 kvadrata ide na 100.000 do 200.000 evra. Tu već počinje prava trka među kupcima.

U višem segmentu, cene naglo skaču. Luksuzne vikendice sa velikim placem, pogledom i dodatnim sadržajima poput bazena ili modernog enterijera dostižu preko 500.000 evra, a na pojedinim lokacijama beleže se i oglasi od 700.000 do gotovo milion evra.

Za razliku od grada, gde cenu diktiraju kvadratura i lokacija, na Fruškoj gori presudni postaju pogled, privatnost i potencijal zarade. Sve više kupaca ove nekretnine vidi kao biznis – izdavanje na dan, vikend turizam i luks ponuda donose ozbiljan prihod.

Stare kuće do 75.000 evra

Istovremeno, tržište u Sremskoj Mitrovici ima svoju jasnu strukturu. Manje i starije kuće na obodima grada prodaju se za 40.000 do 75.000 evra, dok standardne porodične kuće najčešće koštaju između 80.000 i 150.000 evra. Novogradnja i atraktivne lokacije prelaze 200.000 evra, ali takve ponude su ređe.

U selima oko Mitrovice razlika je još veća – kuće se mogu naći već od 20.000 do 40.000 evra, dok se u većim mestima poput Laćarka ili Kuzmina cene kreću između 60.000 i 130.000 evra.

Ipak, ključ tržišta i dalje je srednji segment. Najviše kupaca traži kuće između 80.000 i 150.000 evra, i upravo tu se nekretnine najbrže prodaju.

Agenti kažu da se tržište trenutno "lomi“ između očekivanja prodavaca i realnih mogućnosti kupaca. Dobri objekti drže cenu, dok oni koji traže ulaganje prvi idu ispod cene.