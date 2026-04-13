Proleće je tradicionalno rezervisano za "veliko spremanje", a za mnoge građane to podrazumeva i ozbiljne građevinske zahvate u stanu. Ipak, pre nego što majstori uđu u vaš dom, važno je znati da renoviranje nije samo pitanje estetike, već i strogih pravila kućnog reda koja važe za sve stanare, posebno u starijim zgradama.

Obavezno obaveštavanje upravnika i stanara

Za sve radove u stanu, bez obzira na to da li je za njih potrebna građevinska dozvola ili ne, ključno je prvo obavestiti upravnika zgrade, a zatim i sve ostale stanare.

Profesionalni upravnik zgrade Ljubiša Banovački, objasnio je da je prva obaveza obaveštavanje upravnika, odnosno stambene zajednice.

- Prvo što treba da obavestite jeste upravnika, tj. stambenu zajednicu, da ćete vršiti neke radove, bilo da ste novi komšija, kupili stan pa ćete raditi renoviranje ili već stanujete u zgradi pa ste rešili nešto da uradite - rekao je Banovački.

Radovi se dele na tekuće održavanje (krečenje, zamena stolarije, pločica, a bez promene vodovodnih i kanalizacionih instalacija) i investicione radove. Za tekuće radove, dovoljno je postaviti obaveštenje na ulazu u zgradu.

Takođe, preporučuje se obraćanje opštini, odnosno jedinici lokalne samouprave, kako bi se dobila zvanična potvrda da li je za planirane radove potreban projekat i rešenje.

Kada je obavezan mini-projekat?

Ako se planiraju veći investicioni radovi - na primer, proširenje sobe, pomeranje pregradnih zidova ili izmena vodovodnih i kanalizacionih instalacija (pomeranje tuša, lavaboa, itd.) - tada je neophodan mini-projekat.

- To će ovlašćena arhitektonska kuća da uradi. To se predaje u opštinu i na osnovu toga dobijate tačno rešenje po tom projektu za radove koje ste planirali - pojasnio je upravnik.

Pravila tišine i odlaganje otpada

Stanari koji renoviraju moraju se pridržavati definisanog vremena kada radovi smeju da se izvode, posebno poštujući vreme "apsolutne tišine".

Pravila tišine su sledeća:

Radnim danom: Pre 7 ujutro i posle 22 časa uveče.Subotom: Pre 8 ujutro i posle 22 časa uveče.Nedeljom: Pre 10 ujutro i posle 22 časa uveče.Popodnevni odmor: Od 16 do 18 časova.

Ipak, Banovački navodi da se zbog teškoće pronalaska majstora i želje da se radovi ne razvlače, stanarima savetuje da se obrate komšijama i objasne im situaciju.

- Uglavnom su složni i to se tako i uradi - dodaje on, sugerišući da je bolje dva dana bušiti i u vreme popodnevne tišine nego da se radovi produže na četiri ili pet dana.

Što se tiče odlaganja građevinskog otpada, najčešće se koriste građevinski kontejneri koji se uzimaju od "Gradske čistoće" ili privatnih firmi. Druga opcija je sakupljanje šuta u džakove i privremeno odlaganje u nekoj zajedničkoj prostoriji, ali je ključno da otpad odvezu stručne firme i da se poseduje potvrda o odlaganju otpada na predviđenu deponiju.

Fasada: Pojedinačna izolacija nije dozvoljena

Stavljanje izolacije samo na sopstveni deo fasade nije dozvoljeno. Svi investicioni radovi, poput fasade, moraju biti predviđeni planom i programom održavanja zgrade. Za fasadu je potrebna odluka cele zgrade, izbor izvođača i potpisivanje ugovora.

- Ukoliko neko od samih stanara želi da izoluje svoj deo zgrade, to sad nije dozvoljeno. Mi obavestimo stanara da to ne radi. Ukoliko krene da izvodi radove, prijavljujemo građevinskoj inspekciji, daje se rešenje i vraća se sve u prvobitno stanje - upozorava Banovački.