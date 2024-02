FALI NAJMANJE 500 OVIH MAJSTORA Učenici upisuju jedan zanat samo da bi stekli diplomu, a ne pada im na pamet i da zasuču rukave

Da li vam se nekad desilo da ste ušli u neki frizerski salon u kome niste do tada bili da nabacite svečanu frizuru za neku specijalnu priliku, a otuda izašli kao očerupana kokoška? Ako ste takve "sreće" sigruno ste naleteli na nekog od priučenih frizera koji baš nisu vešti sa makazama i ostalim frizerskim alatima.

A glavni razlog zašto i takvi nesposobnjakovići dobijaju priliku da vam "rade o glavi" je taj što samo u Beogradu nedostaje između 500 i 1.500 školovanih frizera.

Prema rečima Branislava Babića, predsednika Saveza frizera Srbije trenutuno postoji velika rupa na tržitšu radne snage što pokazuje podatak da u Beogradu oko 500 salona potražuje između jednog i tri frizera.

- Problem postoji pre svega jer je iz škole mala izlaznost dece koja hoće da budu frizeri. Mnogo dece upijsuje tu školu samo da bi nešto završili, ali bez namere da se stvarno tim poslom i bave. I nije više jagma za tom školom, a i ona deca koja je završe nisu zainteresovana za posao. Zato nema dovoljno obučene radne snage, a i kada se rade prekvalifikacije to se radi dosta loše i njih ne možete da zaposlite, jer ne znaju posao. U ovoj branši vlada popriličan javašluk. Svako može da otvori frizerski salon, ne mora da ima diplomu frizera. Salone otvara onaj ko ima para, zapošljavaju se početnici, a ima i onih koji obučavaju radnike - naglašava Babić.

NEMAJU PARA ZA SVETSKO PRVENSTVO

Da bi srpski frizeri ukrstili makaze sa kolegama iz celog sveta i u što većem broju otputovali na Svetkso prvenstvo frizera koje se u oktobru ove godine održava u Parizu potrebno je dosta novca, a kako tvrdi Branislav Babić, predsednik Saveza frizera Srbije, do sada su morali učešće uglavnom da finansiraju iz vlastitog džepa. - U Sloveniji kada kao vlasnik salona investirate i odete na svetsko prvenstvo to vam država odbije od poreza. A mi sami izdvajamo najveći deo novca. Trudimo se da imamo tri do četiri frizera po disciplini, a za to je potrebno dosta par. Kome god se obratimo za pomoć svi nam kažu da nisu nadležni za nas - ističe Babić.