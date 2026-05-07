Ovu anegdotu je prošle nedelje ispričao njegov bliski prijatelj, velečasni Tom Makarti (Tom McCarthy), na okupljanju katolika u Nejpervilu (Naperville) u američkoj saveznoj državi Ilinois, piše Njujork tajms (The New York Times).

Neuspešan poziv banci

Novi papa se predstavio kao Robert Prevo i rekao da želi da promeni svoj broj telefona i adresu u evidenciji banke, ispričao je velečasni Makarti. Papa je zatim tačno odgovorio na sva sigurnosna pitanja.

Međutim, službenica iz banke mu je rekla da to nije dovoljno i da će morati lično da dođe u filijalu.

- Rekao joj je: "Slušajte, to nikako neću moći da uradim” - prepričao je Makarti rastuću frustraciju novog pape, na šta se publika nasmejala, kako se vidi na snimku podeljenom na društvenim mrežama.

- Odgovorio sam vam na sva sigurnosna pitanja.

Službenica se izvinila, a papa je tada pokušao sa drugačijim pristupom.

"Ja sam papa Lav"

- Da li bi vam išta značilo kada bih vam rekao da sam ja papa Lav? - upitao je on, prema rečima velečasnog Makartija. Nakon toga mu je spustila slušalicu.

Čak i dok vode više od milijardu katolika širom sveta i žive u pozlaćenom sjaju okruženi neprocenjivom umetnošću, pape se ponekad, slučajno ili namerno, mogu zaplesti u svakodnevne zavrzlame. U prva 24 sata svog pontifikata 2013. godine, papa Franja je, kao gest poniznosti prema sveštenstvu, insistirao na tome da sam plati svoj hotelski račun i preuzme prtljag.

Papa Lav potiče iz skromne porodice iz Doltona, malog predgrađa nedaleko od Čikaga. Pre nego što je pre gotovo godinu dana izabran za papu, služio je kao biskup u Peruu, kao i na uticajnom položaju u Vatikanu.

Priču potvrdio papin prijatelj

Velečasni Makarti potvrdio je u imejlu da je priča o problemima sa bankom istinita. Ispričao ju je na edukativnom susretu za muškarce i dečake u crkvi u Nejpervilu, govoreći o svom prijateljstvu sa papom Lavom.

Makarti je poznati sveštenik među katolicima na južnoj strani Čikaga, avgustinac i direktor u srednjoj školi Svete Rite iz Kašije (Cascia). Papu Lava je prvi put sreo osamdesetih godina u Čikagu, gde su obojica odrasli u sličnim radničkim četvrtima. Posetio ga je i u Vatikanu.

Problem rešio preko veze

Portparol Vatikana nije odmah odgovorio na upit za komentar o ovom događaju.

Problem je na kraju rešen intervencijom drugog sveštenika koji je imao vezu sa predsednikom banke, rekao je Makarti. Šta se dogodilo sa službenicom koja je prekinula poziv najpoznatijem klijentu banke, za sada nije poznato.

- Možete li da zamislite da ostanete zapamćeni kao žena koja je spustila slušalicu papi? - zaključio je Makarti kroz osmeh.