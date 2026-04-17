Slušaj vest

Proizvođač Nutelle i Kindera objavio je da predstavnici EK trenutno provode inspekcije u prostorijama kompanije, izvestio je Figaro, prenosi SEEbiz.

Uprava grupe, koja takođe proizvodi šarene TikTok bombone, izjavila je da "kompanija u potpunosti sarađuje i pruža tražene informacije".

Evropska komisija u ponedeljak je objavila da sprovodi nenajavljene inspekcije na nekoliko lokacija koje pripadaju proizvođaču čokolade u dve države članice.

Zvanični Brisel je naveo da se boji da je "kompanija koja je predmet inspekcije možda prekršila pravila tržišnog nadmetanja Evropske unije, koja zabranjuju kartele i restriktivne trgovinske prakse, kao i zloupotrebu dominantnog položaja".

Kurir Biznis/B92

Ne propustiteInfoBizŠIRI SE SLATKA, ITALIJANSKA IMPERIJA: Ferero pred megadogovorom! Kupuju kompaniju vrednu tri milijarde dolara
shutterstock-785238898.jpg
Moj biznisPREMINUO ČOVEK KOJI JE STVORIO NUTELU: Zahvaljujući njemu ova poslastica postala svetski hit
nutela-krem.jpg
Moj biznisTEŠKI SU 43 MILIJARDE DOLARA I PRODAJU 35 VRSTA SLATKIŠA: Stvorili Nutelu, a niko im nikada nije video pogone
djovani-ferero-foto-shutterstock-profimedia.jpg
DruštvoNAKON KINDER JAJA, FERERO POVLAČI JOŠ SLATKIŠA IZ SRBIJE: Pogledajte spisak spornih proizvoda OVO JE RAZLOG
shutterstock-1454771510.jpg