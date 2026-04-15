Slušaj vest

U oktobru prošle godine procenjivao je da će srpska ekonomija u 2026. godini porasti 3,6 odsto.

Istovremeno, ova međunarodna finansijska institucija očekuje da inflacija u Srbiji ubrza i do kraja godine bude 5,2 odsto, što je znatno iznad cilja Narodne banke Srbije od tri plus/minus 1,5 odsto.

Prema proceni MMF-a, trebalo bi da Srbija u 2027. godini ostvari rast od 3,5 odsto, a inflacija da se spusti na 4,9 odsto, navedeno je u Izveštaju o globalnim ekonomskim perspektivama, koji je objavljen u utorak.

Prema izveštaju, projektovana nezaposlenost u ovoj godini iznosi 8,8 odsto, dok bi u 2027. bila 8,7 odsto. U ovoj godini predviđa se i negativan bilans tekućeg računa, odnosno deficit od 5,7 odsto BDP-a, a u 2027. od 4,4 odsto.

Na globalnom planu MMF je snizio prognozu globalnog rasta za ovu godinu nakon što je rat na Bliskom istoku izazvao snažnu naftnu krizu i otvorio mogućnost ekonomskog pada ako se sukob produži i ako energetska infrastruktura bude ozbiljno oštećena. Globalni bruto domaći proizvod sada bi trebalo da poraste za 3,1 odsto ove godine, u poređenju sa 3,3 odsto, koliko je prognozirano u januaru. U toj proceni se pretpostavlja relativno kratak sukob i umereni rast cena energenata tokom godine.

Kakve su bile prognoze pre rata na Bliskom istoku

Prosečna inflacija u Srbiji ove godine iznosiće 3,3 odsto, dok će u 2027. godini biti 3,8 odsto, istakla je guverner Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković na predstavljanju februarskog izveštaja NBS o inflaciji, pre početka rata na Bliskom istoku.

Narodna banka Srbije je u februarskom izveštaju o inflaciji izašla sa prognozom privrednog rasta od 3,5 odsto u 2026. godini.

Kada je reč o privrednom rastu, Ivan Nikolić smatra da postoji osnov da se ostvari rast od tri odsto. Kako je naveo, u prva dva meseca ove godine međugodišnji rast BDP-a procenjuje se na 1,9 odsto na osnovu visokofrekventnih indikatora i dalje je blizu rasta iz prošle godine, što je, kako ističe, dobro u ovim okolnostima.