Poreska uprava Republike Srbije saopštila je da će, povodom predstojećih vaskršnjih praznika, 10. i 13. april biti neradni dani za ovu instituciju, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji.

Zbog toga dolazi i do pomeranja važnih poreskih rokova. Rok za podnošenje i plaćanje više poreskih obaveza pomera se na 14. april 2026. godine, odnosno prvi naredni radni dan.

To se odnosi na: porez na premije neživotnih osiguranja (Obrazac PP-PPNO) za mart PDV prijave (Obrazac PPPDV) i plaćanje PDV-a za mart, za poreske dužnike iz člana 10 Zakona o PDV-u.

Iz Poreske uprave podsećaju obveznike da svoje obaveze usklade sa novim rokovima kako bi izbegli eventualne kamate i kazne.

Biznis Kurir/Telegraf

Ne propustiteNovčanikVažno obaveštenje za frilensere: Rok za prijavu poreza je 30. april
porez, obračunavanje, plaćanje.jpg
InfoBizNeki građani moraju vratiti državi 40 odsto prihoda: Digla se velika bura oko para u komšiluku
shutterstock_digitron (1).jpg
NovčanikKo ima pravo na umanjenje godišnjeg poreza na dohodak? Procedura nije ista za strance i domaće preduzetnike
shutterstock_2165566849.jpg
NovčanikPoreska uprava saopštila kalendar za april: Prve obaveze dospevaju već 6. u mesecu
taksa.jpg