Fascinantno je šta smo sve izgradili! Mali o projektu EXPO 2027: Sledeće godine na ovom mestu ćemo ugostiti preko 135 zemalja iz celog sveta
Ministar finansija Siniša Mali oglasio se povodom radova u okviru Ekspo projekta.
- Fascinantno je videti šta smo sve izgradili u Surčinu u okviru Ekspo projekta!
Kako je istakao sledeće godine na ovom mestu ćemo ugostiti preko 135 zemalja iz celog sveta i oko četiri miliona posetilaca.
- Radove koji napreduju punom parom smo danas obišli sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem - objavio je Mali na svom Instagramu.
- Ponosan sam na našu zemlju, na to što radi i što se gradi. Danas prvi put jasno vidimo kako će EXPO 2027 da izgleda. Ovo je potpuno drugo lice Srbije, ono na čemu smo zasnivali naše snove, uspehe i dalji napredak. To će biti najlepši deo Beograda i jedno od najboljih mesta za život u Srbiji.
- Ovo je oslonac za budućnost o kojoj naši dedovi i očevi nisu mogli ni da sanjaju, a koju danas zajedno stvaramo. Sve to ćemo uspeti zajedno sa građanima Srbije, sa svima koji su želeli mir i stabilnost. Mnogo toga dobrog i mnogo toga lepog stvaramo. Ponosan na naše ljude, na njihov rad, trud i veru u Srbiju, zahvalan svima koji su deo ovog istorijskog posla. Želimo da radimo, da napredujemo i menjamo lice Srbije i u tome ćemo da uspemo, poručio je Vučić tokom obilaska.