Ministar finansija Siniša Mali oglasio se povodom radova u okviru Ekspo projekta.

- Fascinantno je videti šta smo sve izgradili u Surčinu u okviru Ekspo projekta!

Kako je istakao sledeće godine na ovom mestu ćemo ugostiti preko 135 zemalja iz celog sveta i oko četiri miliona posetilaca.

- Radove koji napreduju punom parom smo danas obišli sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem - objavio je Mali na svom Instagramu.

Danas je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao gradilište u okviru EXPO projekta.

- Ponosan sam na našu zemlju, na to što radi i što se gradi. Danas prvi put jasno vidimo kako će EXPO 2027 da izgleda. Ovo je potpuno drugo lice Srbije, ono na čemu smo zasnivali naše snove, uspehe i dalji napredak. To će biti najlepši deo Beograda i jedno od najboljih mesta za život u Srbiji.