Ministar finansija Siniša Mali oglasio se povodom radova u okviru Ekspo projekta.

- Fascinantno je videti šta smo sve izgradili u Surčinu u okviru Ekspo projekta!

Kako je istakao sledeće godine na ovom mestu ćemo ugostiti preko 135 zemalja iz celog sveta i oko četiri miliona posetilaca.

- Radove koji napreduju punom parom smo danas obišli sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem - objavio je Mali na svom Instagramu.

Danas je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao gradilište u okviru EXPO projekta.

- Ponosan sam na našu zemlju, na to što radi i što se gradi. Danas prvi put jasno vidimo kako će EXPO 2027 da izgleda. Ovo je potpuno drugo lice Srbije, ono na čemu smo zasnivali naše snove, uspehe i dalji napredak. To će biti najlepši deo Beograda i jedno od najboljih mesta za život u Srbiji.

- Ovo je oslonac za budućnost o kojoj naši dedovi i očevi nisu mogli ni da sanjaju, a koju danas zajedno stvaramo. Sve to ćemo uspeti zajedno sa građanima Srbije, sa svima koji su želeli mir i stabilnost. Mnogo toga dobrog i mnogo toga lepog stvaramo. Ponosan na naše ljude, na njihov rad, trud i veru u Srbiju, zahvalan svima koji su deo ovog istorijskog posla. Želimo da radimo, da napredujemo i menjamo lice Srbije i u tome ćemo da uspemo, poručio je Vučić tokom obilaska.

Ne propustitePolitika1.500 STANOVA, NACIONALNI PAVILJON, NOVA TOPLANA! Vučić na gradilištu Ekspa: Za dva-tri meseca kreću radovi na Voždu Karađorđu! (FOTO/VIDEO)
collage.jpg
Politika"NIKO I NIKADA NE MOŽE DA ZAUSTAVI I POBEDI SRBIJU" Moćna poruka predsednika Vučića uoči obilaska gradilišta EXPO 2027
Aleksandar Vučić EXPO Nacionalni stadion
InfoBizOd piste do perona: „Teslina staza“ spaja aerodrom i železnicu, ovako će izgledati
tesla-walkway-02 copy.jpg
InfoBizDve ponude za nabavku električnih autobusa za Ekspo: Ovo su rute na kojima će saobraćati
IMG_20260322_182515.jpg