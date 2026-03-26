Slušaj vest



Najveće biznis konferencija u Jugoistočnoj Evropi „Biznis priče“, biće održana 2. i 3. aprila u Vrnjačkoj Banji, u hotelu Zepter, i tokom dva dana okupiće više od 3.000 preduzetnika i preduzetnica iz celog regiona. Posetioce očekuje intenzivan program sa više od 20 predavanja, osam stručnih radionica, organizovano umrežavanje i jedinstvena atmosfera koja spaja znanje, iskustvo, neposrednost i zabavu.

U nastavku izdvajamo pet razloga zbog kojih se ovogodišnja konferencija „Biznis priče“ ne propušta:

Foto: Vladimir Veličković

1. Lideri u poslovanju i inspirativna predavanja Na konferenciji će govoriti istaknuti domaći i svetski biznis lideri i liderke koji donose najaktuelnije uvide iz oblasti preduzetništva, marketinga, prodaje, finansija i veštačke inteligencije. Njihova iskustva i konkretni primeri iz prakse pružiće učesnicima jasne smernice za unapređenje poslovanja.

Na konferenciji će govoriti osnivač brenda restorana Nusr-Et Mitko Murić, osnivač i direktor Brand Sapiens Dubai Miša Lukić, ekonomista i redovni profesor dr Miodrag Zec, osnivač i direktor agencije Bigburg GmbH Nedim Šabić, globalna liderka u komunikacijama i biznis partnerka Hyperfacade Tanja Tatomirović, finansijski ekspert i suosnivač ACP Investment Partners LLP Ivan Gavanski, vodeći ekspert za liderstvo u oblasti neuro-nauka i neuromarketinga dr Nikolaos Dimitriadis, osnivač Eurosalon Real Estate Branislav Stojaković, osnivač i predsednik agencije Communis Ivan Stanković. Moderatorka konferencije biće Nastasija Stošić. Još govornika i program konferencije objavljen je na zvaničnom sajtu.

Foto: Vladimir Veličković

2. Radionice i praktična znanja

Poseban fokus ove godine stavljen je na konkretne veštine koje se mogu odmah primeniti. Osam stručnih radionica pokriva oblasti investiranja, digitalnog marketinga, AI alata, poreskih olakšica, medijske vidljivosti i liderstva. Rad u manjim grupama omogućava dragocenu interakciju sa predavačima i kvalitetno usvajanje znanja. Radionice će voditi osnivač agencije Real Media Factory Željko Janković, ekspertkinja za digitalne medije Jasmina Koprivica, osnivač i direktor studija Flow Ninja Uroš Mikić, AI Konsultant Luka Trikić, autorka podkasta BizBalans i vlasnica B2B marketing agencije

Digital way Ana Brzaković, osnivač i direktor Roglic Company Dušan Roglić, glavni broker u Momentum Securities Nenad Gujančić i direktor i suvlasnik #1 Kripto platforme u Srbiji – ECD.rs Marko Matanović.

Foto: Vladimir Veličković

3. Umrežavanje i aplikacija Biznis priče

Jedna od najvećih vrednosti konferencije Biznis priče je povezivanje, koje se može pretvoriti prekretnice u karijeri. Učesnicima je na raspolaganju aplikacija „Biznis priče“, koja omogućava kontaktiranje potencijalnih partnera, klijenata i investitora pre, tokom i nakon okupljanja. Ovo je jedan od najvrednijih alata konferencije jer daje pristup impresivnoj mreži preduzetnika iz Srbije i regiona, zakazivanje sastanaka pre samog događaja, filtriranje učesnika po oblastima i interesovanjima, zatim pristup aplikaciji i nakon konferencije. Posebna čar „Biznis priča“ je neposrednost i razgovori između predavanja i radionica, uz hranu i piće.

Foto: Vladimir Veličković

4. Najveći događaj ovog tipa na Balkanu „Biznis priče“ su kroz godine izrasle u centralno mesto okupljanja regionalne poslovne zajednice. Sa više od 3.000 učesnika za dva dana, bogatim programom i relevantnim govornicima, konferencija potvrđuje status idealnog mesta za sklapanje poznanstava i partnerstava. Događaj je upravo sa tim ciljem osnovao digitalni preduzetnik, edukator i voditelj podkasta „Biznis priče“ Vladimir Stanković, dok je organizator konferencije BIT Events.

1/5 Vidi galeriju konferencija Biznis priče Foto: Vladimir Veličković

5. Neposredna atmosfera, koncerti i šarmantna Vrnjačka Banja Pored edukativnog dela, konferenciju karakteriše i neposredna, opuštena atmosfera na dve „Dance & Connect“ žurke. Prve večeri nastupiće bend Beso de Loco, a druge Nataša Bekvalac i ToMa. Na ovim koncertima, posetioci će nazdraviti dobrom druženju, novim poznanstvima i partnerstvima. Sam ambijent Vrnjačke Banje daje idealne uslove za neformalno povezivanje i razmenu ideja – u manjem gradu svi učesnici su na jednom mestu. Ostao je mali broj ulaznica za konferenciju, dostupne su na sajtu konferencija.biznisprice.com, a zbog ograničenog kapaciteta, organizatori preporučuju pravovremenu rezervaciju. Učesnicima je omogućeno i praćenje događaja putem livestream-a.

Promo







