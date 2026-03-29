Decenijski san Beograđana prestaje da bude samo idejni plan na papiru i ulazi u fazu operativne realizacije koja će suštinski preformirati infrastrukturnu mapu i tržište nekretnina glavnog grada.

Beogradski metro zvanično postaje operativni građevinski projekat. Prva linija, koja će povezati Železnik i Mirijevo, prostiraće se na oko 21 kilometar sa 15 stanica. Rok za završetak prve linije je 2030. godina, a vrednost investicije procenjuje se na oko 620,5 miliona evra. Ozbiljnost države potvrđuju i budžetska izdvajanja, gde je za 2026. godinu planirano ukupno ulaganje od 207,9 miliona evra iz republičkog i gradskog budžeta.

Simultani početak gradnje stanica Bele vode i Karaburma

Strategija izgradnje podrazumeva istovremeni napad na trasu sa dve strane grada kako bi se formirala početna okna neophodna za ulazak tunelskih mašina. Zvanični početak gradnje prve stanice na lokaciji Bele vode planiran je za početak aprila, tu će se formirati lansirna šahta iz koje će početi iskop.

Dok srpske kompanije kreću sa juga, kineski partner Power China započinje radove na drugom kraju grada iz stanice Karaburma u pravcu Mirijeva i Pančevačkog mosta. Planirano je da se ekipe građevinara sretnu kod Beogradskog sajma. Prema navodima, već ove godine radovi će biti vidljivi i golim okom.

TBM "krtica" u aprilu prolazi finalni prijem

Tehnološko srce projekta čine džinovske TBM mašine, popularno nazvane "krtice", projektovane specifično za geološke uslove Beograda. Generalni direktor srpkse firme koja izvodi radove je ranije najavio dolazak mašine od 500 tona i 200 metara sredinom septembra.

Stručni timovi preduzeća "Beogradski metro i voz" boraviće u Kini oko 20. aprila radi definitivnog prijema i kontrole mašine, nakon čega se ona pakuje i kreće za Beograd. Ove mašine omogućiće iskopavanje 11 kilometara tunela ispod gusto naseljenih zona bez ometanja površinskog saobraćaja. Tehnološku osnovu zaokružuje komercijalni ugovor sa francuskim Alstomom za isporuku 32 kompozicije i signalnih sistema.

Uticaj na vrednost nekretnina

Osim glavnog metroa u aprilu kreće i realizacija "malog metroa" - tunelske veze od Bulevara despota Stefana do Ekonomskog fakulteta. Trenutno se vrše detaljne analize jer će se na tom prostoru ukrštati metro stanica i novi tunel. Razvoj metroa odvija se paralelno sa drugim kapitalnim projektima, uključujući izgradnju Novog Savskog mosta i prenamenu Starog železničkog mosta u pešačku vezu.