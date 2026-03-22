Slušaj vest

Referentne cene terminskih ugovora skočile su u četvrtak za čak 13 odsto. Ugovori su zabeležili pad dan ranije, dok je tržište procenjivalo održivost američkog plana za obezbeđivanje bezbednog prolaza tankera kroz Ormuski moreuz, o kojem zasad nema mnogo detalja. Trgovci i dalje uračunavaju velike poremećaje u snabdevanju širom sveta.

Globalna energetska tržišta uzdrmana su ratom koji ulazi u šesti dan bez neposrednih izgleda za rešenje. Poremećaji u trgovini ponovo podstiču strah od globalne energetske krize i jačaju inflaciona očekivanja.

Evropsko tržište gasa posebno je ranjivo nakon što su dugotrajni hladni periodi ove zime iscrpeli ionako niske zalihe goriva. Evropa će ovog leta morati da kupi više tečnog prirodnog gasa (LNG) kako bi ponovo popunila skladišta, uz rizik da se suoči sa oštrom konkurencijom za isporuke ako bliskoistočne zalihe ne budu mogle da stignu na svetska tržišta.

"Nema rešenja za ponovno otvaranje moreuza, pa strah od nedovoljnih zaliha LNG-ja raste iz dana u dan", rekao je Arne Lohmann Rasmussen, glavni analitičar u kompaniji Global Risk Management.