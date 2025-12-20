Slušaj vest

Agencija za zaštitu ličnih podataka Hrvatske izrekla joj je kaznu od čak 1,5 miliona evra.

Prema zvaničnom saopštenju, banka je u okviru mobilne aplikacije obrađivala podatke 433.922 korisnika, uključujući verzije za Android i Huawei telefone, bez važeće zakonske osnove.

Najsporniji deo bio je način prikupljanja podataka - aplikacija je skenirala kompletan spisak svih instaliranih aplikacija i programa na uređajima klijenata, a informacije su potom čuvane u centralnoj bazi banke. Regulator je ovakvu praksu ocenio kao izrazito prekomernu i neopravdanu.

Postupak je pokrenut nakon pritužbe jednog korisnika, koji je ukazao da aplikacija prikuplja podatke koji nisu neophodni za pružanje bankarskih usluga. Banka se branila tvrdnjom da se radi o pravnom osnovu iz propisa o platnom prometu, ali je utvrđeno da nijedan zakon ne opravdava ovakvu obradu.

Agencija je posebno istakla da ovakvim prikupljanjem podataka može doći do otkrivanja i posebno osetljivih informacija, u zavisnosti od aplikacija koje korisnik ima instalirane. Takođe, naglašeno je da su postojala tehnička rešenja koja bi znatno smanjila upad u privatnost, ali banka ih nije primenila.

Ovo je trinaesta kazna koju je hrvatski regulator izrekao tokom 2025. godine, a ukupan iznos svih kazni u ovoj godini već je dostigao 6,7 miliona evra.

Slučaj je upozorenje bankama i korisnicima mobilnog bankarstva u Hrvatskoj da budu svesni količine podataka koje aplikacije prikupljaju u pozadini, piše Poslovni.hr.