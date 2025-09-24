Slušaj vest

"Živimo u vremenu promena koje se dešavaju jedanput u sto godina", još dugo će mi se u glavi vraćati reči japanskog premijera na sastanku sa našom delegacijom, koju je predvodio predsednik Aleksandar Vučić. Sastanak, na kome je bilo toliko toga da se nauči, umesto planiranih 45 minuta, trajao je duplo duže. "Upravo ovu šansu i Srbija i Japan moraju da ugrabe", zaključio je premijer Šigeru Išiba.

Šta se zapravo događa i zbog čega je poseta predsednika Japanu i razgovori ne samo sa političkim liderom već i sa najvećim japanskim kompanijama upravo sada važna za sve nas?

Sa zaokretom ka Evropi, u svetu koji se ubrzano menja, da bi se približile evropskim kupcima i osigurale lance snabdevanja, japanske kompanije Srbiju su prepoznale kao svoj hab i proizvodnu bazu na evropskom kontinentu. To se, naravno, nije dogodilo preko noći. Tome je doprinelo i prethodno iskustvo već prisutnih japanskih kompanija poput "Tojo tajersa" ili "Nideka", koje, osim što su ovde sagradile fabrike i planiraju širenje poslovanja, u Srbiju sele istraživačkorazvojne centre, u kojima kreiraju i kreiraće budućnost svojih industrija globalno.

Nije više pitanje da li će kompanije iz Japana stići u Srbiju, već kako da u mesecima pred nama ubrzamo investicije i transfer tehnologija. U očekivanju skorog otvaranja Džetro kancelarije u Srbiji, sa ovom najznačajnijom privrednom organizacijom uspostavljamo desk Srbija-Japan za podršku konkretnim japanskim investicijama, ali i onim zajedničkim sa našim kompanijama, za proizvodnju i zajednički razvoj proizvoda namenjenih evropskom i svetskim tržištima.

Interesovanje japanskih giganata poput korporacija "Micubiši", "Itoču" ili "Panasonik" za aktivnosti srpskih kompanija kao što su "Eliksir", sa najsavremenijom proizvodnjom tzv. food grade fosfatne kiseline u hemijskom parku u Prahovu ili fantastične tehnologije subotičke "ElevenEs" u razvoju LFP baterija - samo su neke od tačaka prepoznavanja promena kada su u pitanju ekonomski odnosi Srbije i Japana.

Ako je do juče bilo nezamislivo da tehnološki superiorni japanski proizvodi imaju i deo srpske pameti, ispostavilo se da je to ipak moguće. Danas je to realnost: u svaki mikrokontroler japanske kompanije "Renesans" - mali računar u čipu koji upravlja uređajima od veš-mašine i automobila do pametnih senzora - biće ugrađen konektor naše "Mikroelektronike". Srpska inovativna kompanija osvaja jednog po jednog japanskog partnera: od "Tošibe", preko "Renesansa", do "Micubišija", sa kojim slede razgovori.

Prošlonedeljni razgovori srpske delegacije potvrdili su neskriveno interesovanje zvaničnog Tokija i japanske poslovne zajednice da Srbiju kao tačku svog ulaska na evropska tržišta uključi u lance vrednosti japanskih kompanija i da, osim kapitala, Srbiji donesu i vrhunske nove tehnologije.