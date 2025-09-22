Najuzbudljiviji vikend u godini službeno je počeo! Sinoćnom žurkom u Rovinju otvoren je Weekend.18, punoletni festival komunikacija, medija, biznisa i zabave koji i ove godine okuplja hiljade učesnika iz celog regiona i šire. Prvo veče već je donelo dašak onoga po čemu je Rovinj u septembru poznat, druženja, neočekivane susrete i zabavu do kasnih sati. A pravi sadržajni maraton kreće upravo danas jer je petak rezervisan za početak predavanja koja će oblikovati teme Weekenda svih Weekenda.

Program koji postavlja tempo

Petak donosi bogat raspored kroz sve festivalske module, od Weekenda.18, preko HR.Weekenda, Finance.Weekenda, pa sve do potpuno novih Investment.Weekenda i Energy.Weekenda. Već od jutra Rovinj je postao mesto gde se susreću najvažniji regionalni i međunarodni lideri, stručnjaci i vizionari.

„Svake godine pomislim da će nakon toliko izdanja uzbuđenje popustiti, ali i nakon 18 godina osećaj prvog dana Weekend-a uvek je poseban i neverovatan. Ovogodišnje izdanje donosi dosad najbogatiji program - dva nova festivala, čak deset dvorana ispunjenih panelima, predavanjima i radionicama i bezbroj prilika za povezivanje i razmjenu ideja. Weekend nije samo mesto za slušanje govornika, nego i za druženje, umrežavanje i dogovaranje budućih saradnji, bilo u dvoranama, na kafi ili uveče u klubu. Iskoristite svaki trenutak i uživajte u Weekendu koji je pred nama.“ rekao je Tomo Ricov, direktor Weekend.18.

Foto: Vedran Tomac/balkanSLAV

Prvi panel koji je privukao veliku pažnju publike bio je „Istina pod opsadom – Izveštavanje u doba globalnih kriza”, powered by DW. Mirsada Begović, urednica vesti na Al Jazeera English, Marlon Amoyal, voditelj DW-ovog servisa na BHS jeziku i Ksenija Pavkov, reporterka N1 i predavačica u Novom Sadu, otvorili su festivalske rasprave govoreći o ulozi novinara u vremenu dezinformacija i sve većih globalnih pritisaka. Panel je moderirala Barbara Štrbac s Nove TV, a publika je imala priliku da iz prve ruke čuje s kakvim se izazovima suočava savremeno novinarstvo kada istina postane meta.

Foto: Nikola Predović

Panel je istakao kako novinarski posao nikad nije bio važniji i nikad više osporavan. Od 2020. do danas ubijeno je 317 novinara i medijskih radnika, a u svetu trenutno postoji 39 aktivnih konfliktnih zona. Na to se nadovezala Mirsada Begović, koja je istakla koliko je iskustvo presudno kada se radi o izveštavanju iz kriznih područja. „Svi ljudi koji sada izveštavaju iz Gaze i sličnih ratnih područja, imaju više od 30 godina iskustva, da nije tako, sve bi završilo mnogo gore po njih. Na fakultetima vas niko ne pripremi na to, tek kad se nađete sami u toj situaciji, shvatite koliko su važni vaši karakteri i promišljenost“, rekla je Begović te dodala kako Al Jazeera ima ceo sektor posvećen verifikaciji informacija i videozapisa, posebno zbog sve većeg broja dezinformacija i AI generisanih sadržaja: „U objektivnost ne sme biti sumnje. Danas se ne veruje ni međunarodnim institucijama, a naš je posao da ostanemo kredibilni – čak i dok nam životi doslovno vise o koncu.“

Posetioci Weekenda imali su priliku da čuju ekskluzivu koju je najavio Nenad Milanović, osnivač i CEO CAKE.coma, kompanije koja stoji iza svetski popularnog alata Clockify. Pod moderatorskom palicom Daniela Ackermanna, CEO-a Degordiana, Milanović se dotakao svog poslovanja. Najavio je osnivanje nove medijske platforme koja će zaposliti sve novinare otpuštene jer su se usprotivili vladajućoj struji. „Ne želim u medijski biznis, ali mislim da je najbitnije da u Srbiji postoji medij koji će nepristrano izveštavati o stvarnom stanju na terenu i svemu što Vučićevi ljudi rade.“ Iako je zbog toga i njegov privatni biznis na udaru, od hakerskih napada pa sve do špijuna.

Foto: Mario Pavlovic/mariopavlovic.foto@gmail.com

Mariana van Zeller, svetski poznata novinarka i producentkinja dokumentarnog serijala Trafficked u razgovoru „Risk, Truth & the Power of Storytelling” s Emom Branicom, reporterkom i vooditeljkom emisije Provjereno na Novoj TV naglasila je kako se mora imati hrabrosti da se postave prava i važna pitanja. „Rizikovali smo mnogo puta, pitali čak i kad smo mogli biti proterani iz zemlje. Vijetnam je jedna od najzahtevnijih lokacija na kojima smo snimali, Vlada prati svaki vaš korak. Posvuda oko nas bili su uređaji za prisluškivanje, pratili su naš auto. Znali su da mi kažu: 'Postavljali ste pitanja koja smo dogovorili da nećete', a ja bih im rekla: 'Oprostite, neće se ponoviti', a onda bih opet ponovila. Nisu me izbacili iz zemlje, ali mislim da me više nikad neće pustiti da uđem. Najvažnije je slušati ljude koje svet često ignoriše. Kada im damo glas, otkrivamo istine koje menjaju percepciju i, nadam se, podstiču promenu.“

Foto: Daniel Gjurček

Veliko otvaranje trećeg HR.Weekenda i drugog Finance.Weekenda

Treće izdanje HR.Weekenda i ove godine okuplja brojne stručnjake iz regiona i šire, menadžere HR-timova, poslodavce, stručnjake za employer branding, people analytics, razvoj zaposlenih, coaching i digitalne alate u HR-u. Jedan od najiščekivanijih trenutaka festivala je dodela nagrada Top Workplace i uvođenje nove kategorije Best of the Best, priznanja za kompanije koje su ostvarile izvanredne rezultate iznad tržišnog i industrijskog proseka u zadovoljstvu i angažovanosti zaposlenih.

Ni svet finansija ne ostaje po strani. Prvi dan Finance.Weekenda donosi predavanje Matije Nakić, osnivačice Farseera, pod intrigantnim naslovom „AI umjesto Excela: ko zapravo vodi finansije danas?” Tema o kojoj se priča u gotovo svakoj kompaniji dobiće novu perspektivu iz sveta finansija. Posebno se iščekuje i dolazak Michaela Boyda, bivšeg direktora Appleove riznice, koji će u poslepodnevnom terminu podeliti iskustva iz čak dve decenije upravljanja finansijama jednog od najuspešnijih brendova na svetu.

Novi horizonti uz Investment i Energy

Za one koji prate globalne trendove ulaganja, tu je Investment.Weekend, s fokusom na tržišta, geopolitiku i budućnost ulaganja. Prvi dan donosi razgovore o tome kako nestabilna globalna scena oblikuje investicione odluke i gde se kriju nove prilike za kapital. Uz inspirativne panele, ističe se razgovor između Georgea Yeoa, bivšeg ministra spoljnih poslova Singapura i direktora Investment.Weekenda Mate Njavre, „Investing in the Age of Geopolitics… Solving the Three-Body Problem”.

Foto: Daniel Gjurček

Ipak, najveća novost ovogodišnjeg izdanja Weekenda je Energy.Weekend, koji je danas otvoren u Grand Park Hotelu Rovinj. Program je otvorio panel „Kako svet izgleda 2045. godine?“ Korada Korlevića, astronoma i osnivača Zvjezdarnice Višnjan koji je naglasio kako ulazimo u „vreme strojeva” u kojem dolazi do nove raspodele moći i energije, a upravo energetika postaje polje budućnosti, dok su proizvodnja, čuvanje i pametna distribucija energije ključ stabilnog i održivog društva.

Weekend.18 – mesto gde se stvara budućnost

Prvi dan predavanja pokazuje ono po čemu je Weekend već godinama poznat, spoj ozbiljnih tema i vrhunskog sadržaja s jedinstvenom mešavinom zabave, networkinga i novih iskustava. Od veštačke inteligencije i energetike do ljudskih resursa, finansija i kreativnosti, Rovinj ovih dana postaje mesto gde se ne govori samo o budućnosti, nego se ona i oblikuje.