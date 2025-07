- Često poslodavci dođu u situaciju da zatvore za neko vreme svoj rad, jer jednostavno, ukoliko ode na bolovanje neko ko je ključan u samoj tehnologiji rada, onda on praktično sprečava one druge koji bi mogli da rade da je on prisutan, da on odradi svoj deo posla, tako da je to veliki problem - kaže Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije.