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Ekstremne vrućine značajno utiču na automobile, posebno tokom dugotrajnih toplotnih talasa. Nova vozila su u pravilu otporna na visoke temperature jer prolaze opsežna testiranja u različitim vremenskim uslovima. Međutim, sa godinama korišćenja, posledice izlaganja suncu i vrućini postaju sve vidljivije, pre svega na plastičnim i gumenim delovima vozila.

Gume su na najvećem udaru

Kako navode stručnjaci, najizraženiji problem odnosi se na automobilske gume. One mogu početi da pucaju već nakon nekoliko godina korišćenja ukoliko su duže vreme izložene UV zračenju i visokim temperaturama.

Zbog toplote dolazi do isušivanja ulja u materijalu od kojeg su gume izrađene, što ih čini krhkim i sklonim pucanju, ili čak iznenadnom ispuštanju vazduha tokom vožnje. Sitne pukotine na bočnim zidovima ili gazećoj površini jasan su znak povećanog rizika od pucanja gume.

Takozvana "suva trulež" najčešće se javlja kod vozila koja duže vreme stoje neiskorišćena. Stručnjaci upozoravaju da je redovna kontrola pritiska u gumama, barem jednom mesečno, ključna za bezbednost, jer i prenizak i previsok pritisak ubrzavaju njihovo trošenje.

Kako da zaštitite gume tokom leta?

Kao dodatna zaštita tokom ekstremnih vrućina preporučuje se sledeće:

Parkiranje u hladu: Kad god je to moguće, birajte hladovinu kako biste smanjili direktnu izloženost suncu i sprečili pregrevanje guma.

Fizička zaštita: Ako automobil stoji parkiran duže vreme, gume se mogu prekriti zaštitnim materijalima, poput kartona ili tkanine.

Upotreba auto-kozmetike: Značajno pomaže i korišćenje specijalizovanih proizvoda za negu i zaštitu guma, koji usporavaju njihovo isušivanje i produžavaju im vek trajanja.