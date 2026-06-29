UNIQA i ovog leta brine o sigurnosti svojih klijenata. Uz svaku polisu putnog zdravstvenog osiguranja zaključenu u periodu od 15. juna do 30. septembra 2026. godine, klijenti dobijaju besplatno osiguranje domaćinstva tokom boravka u inostranstvu — kako bi na put krenuli bezbrižno, znajući da im je i dom zaštićen.

Polisom su osigurani stan ili kuća i stvari domaćinstva na adresi klijenta, i to od požara, izliva vode iz instalacije, loma stakala, provalne krađe i razbojništva. Pokriće važi za vreme dok je klijent na putu, odnosno za period naveden na polisi putnog osiguranja. Akcija važi za jednokratna putovanja, a pogodnost je dostupna u svim UNIQA poslovnicama, kod ovlašćenih partnera, putem veb-šopa i u bankama.

Pored osiguranja doma, svi korisnici putnog zdravstvenog osiguranja dobijaju i uslugu telemedicine. Reč je o onlajn konsultacijama s lekarom putem video poziva, telefona ili četa, u terminu koji klijentu odgovara. Ovom uslugom klijent može dobiti savete, dijagnozu i preporuke za niz najčešćih zdravstvenih tegoba — od simptoma prehlade i gripa do glavobolja ili problema s kožom — što je posebno korisno kada se klijent nalazi na putovanju u inostranstvu.

„Želimo da našim klijentima pružimo osećaj sigurnosti i onda kada su daleko od kuće. Ovom akcijom povezujemo putovanje, dom i zdravlje u jedinstvenu zaštitu — dok klijent uživa na odmoru, njegov dom je osiguran, a lekar mu je dostupan u samo nekoliko klikova. Verujemo da upravo ovakve pogodnosti čine osiguranje bližim i korisnijim u svakodnevnom životu", izjavio je Nikola Đukić, predsednik Izvršnog odbora UNIQA neživotnog osiguranja.