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Na svečanoj ceremonije otvaranja, kompanija ACP Automotive iz Šapca otvorila je novi  prodajno-servisni centar brenda Volkswagen, čime je Mačvanski okrug dobio jedan od najsavremenijih  automobilskih objekata u Srbiji. 

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Foto: Promo

Događaj je okupio brojne zvanice iz poslovnog sveta, saradnike, prijatelje kompanije, predstavnike  Porsche SCG i medije, koji su zajedno obeležili važan trenutak za automobilsku industriju u ovom delu  Srbije. Novi Volkswagen centar, izgrađen po najvišim standardima brenda i u skladu sa savremenim  konceptima, nalazi se na adresi Obilazni put 80a, Majur, Šabac. Savremen izgled objekta, vrhunska  oprema i funkcionalan prostor potvrđuju opredeljenost kompanije ACP Automotive da kupcima pruži  kvalitet usluge u skladu sa evropskim standardima. Otvaranjem ovog objekta, Šabac i Mačvanski okrug  dodatno učvršćuju svoje mesto na poslovnoj i investicionoj mapi Srbije. 

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Foto: Promo

ACP Automotive je kompanija porodice Mirka i Biljane Petrović iz Šapca, koja od 2004. godine sarađuje  sa kompanijom Porsche SCG, generalnim uvoznikom za Volkswagen putnička vozila i Volkswagen  privredna vozila. Dugogodišnja posvećenost kvalitetu, poverenju i razvoju poslovanja rezultirala je  objektom koji u svakom segmentu prati globalne standarde brenda Volkswagen. Prodajni salon površine 

648 m² omogućava izlaganje osam vozila, dok se servisni centar prostire na 598 m² i raspolaže sa devet  savremenih servisnih dizalica namenjenih održavanju putničkih i privrednih vozila marke Volkswagen.  Klijentima su dostupne kompletne usluge prodaje novih vozila, servisiranja, kao i prodaje originalnih  rezervnih delova i dodatne opreme.  

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Foto: Promo

Biljana Petrović, generalna direktorka kompanije ACP Automotive, zahvalila se svim gostima,  saradnicima, porodici i zaposlenima, ističući da ovakav projekat ne bi bio moguć bez zajedništva,  poverenja i podrške ljudi koji su bili deo razvoja kompanije od samog početka. 

Generalni direktor kompanije Porsche SCG, Miloš Vujanović, osvrnuo se na značajne poslovne uspehe  porodice Petrović tokom protekle tri decenije i istakao da novi centar predstavlja rezultat jasne vizije,  posvećenog timskog rada i velikog poverenja koje ACP Automotive uživa u poslovnoj zajednici Srbije. 

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