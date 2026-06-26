Na svečanoj ceremonije otvaranja, kompanija ACP Automotive iz Šapca otvorila je novi prodajno-servisni centar brenda Volkswagen, čime je Mačvanski okrug dobio jedan od najsavremenijih automobilskih objekata u Srbiji.

Događaj je okupio brojne zvanice iz poslovnog sveta, saradnike, prijatelje kompanije, predstavnike Porsche SCG i medije, koji su zajedno obeležili važan trenutak za automobilsku industriju u ovom delu Srbije. Novi Volkswagen centar, izgrađen po najvišim standardima brenda i u skladu sa savremenim konceptima, nalazi se na adresi Obilazni put 80a, Majur, Šabac. Savremen izgled objekta, vrhunska oprema i funkcionalan prostor potvrđuju opredeljenost kompanije ACP Automotive da kupcima pruži kvalitet usluge u skladu sa evropskim standardima. Otvaranjem ovog objekta, Šabac i Mačvanski okrug dodatno učvršćuju svoje mesto na poslovnoj i investicionoj mapi Srbije.

ACP Automotive je kompanija porodice Mirka i Biljane Petrović iz Šapca, koja od 2004. godine sarađuje sa kompanijom Porsche SCG, generalnim uvoznikom za Volkswagen putnička vozila i Volkswagen privredna vozila. Dugogodišnja posvećenost kvalitetu, poverenju i razvoju poslovanja rezultirala je objektom koji u svakom segmentu prati globalne standarde brenda Volkswagen. Prodajni salon površine

648 m² omogućava izlaganje osam vozila, dok se servisni centar prostire na 598 m² i raspolaže sa devet savremenih servisnih dizalica namenjenih održavanju putničkih i privrednih vozila marke Volkswagen. Klijentima su dostupne kompletne usluge prodaje novih vozila, servisiranja, kao i prodaje originalnih rezervnih delova i dodatne opreme.

Biljana Petrović, generalna direktorka kompanije ACP Automotive, zahvalila se svim gostima, saradnicima, porodici i zaposlenima, ističući da ovakav projekat ne bi bio moguć bez zajedništva, poverenja i podrške ljudi koji su bili deo razvoja kompanije od samog početka.

Generalni direktor kompanije Porsche SCG, Miloš Vujanović, osvrnuo se na značajne poslovne uspehe porodice Petrović tokom protekle tri decenije i istakao da novi centar predstavlja rezultat jasne vizije, posvećenog timskog rada i velikog poverenja koje ACP Automotive uživa u poslovnoj zajednici Srbije.