AikBank, najveća domaća privatna banka u Srbiji, donirala je 65.000 evra humanitarnoj organizaciji SOS Dečija sela za podršku ranjivim grupama i osnaživanje porodica u krizi.

Ova donacija nastavak je partnerstva koje traje već šest godina, kojim AikBank obezbeđuje značajna sredstva za program „Jačanje porodice“ u Nišu kroz koji se deci iz ranjivih grupa pruža podrška i poboljšavaju uslova za život u njihovim primarnim porodicama.

„Banka nije samo mesto gde se čuva novac - ona je partner zajednici. Kao sistemska banka sa snažnim domaćim korenima, mi biramo da budemo oslonac zajednici i podrška onima kojima je pomoć potrebna. Sa organizacijom SOS Dečija sela, već šest godina radimo na tome da svako dete dobije sigurnu podršku i priliku da raste. To je ulaganje od najveće vrednosti, jer verujemo da samo društvo koje brine o svakom svom članu može održivo da napreduje“, izjavio je Petar Jovanović, predsednik Izvršnog odbora AikBank.

„AikBank je naš dugogodišnji partner sa kojim nas povezuje izuzetno lepa i uspešna saradnja, zasnovana na poverenju i poštovanju, ali, najvažnije od svega, povezuju nas životne priče dece i porodica koje sada imaju svetliju budućnost. Zahvaljujući njihovoj kontinuiranoj podršci, u mogućnosti smo da još snažnije doprinesemo stvaranju sigurnijeg okruženja za decu i porodice kojima je pomoć najpotrebnija. Verujemo da zajedničkim delovanjem možemo da ostvarimo trajne i važne promene i iskreno se nadamo da će se ovo dragoceno partnerstvo nastaviti i u godinama koje dolaze“, poručuje Vesna Mraković, nacionalna direktorka SOS Dečija sela Srbija.

Pored donacija koje Fondaciji upućuje direktno banka, građani imaju priliku da doprinesu ovom cilju jer je na AikBank bankomatima moguće uplaćivati donacije ovoj organizaciji. U prilog tome da građani cene ovaj praktičan način za donacije, govore i podaci da se tokom prva tri meseca ove godine, broj individualnih donatora na AikBank bankomatima povećao za 11%, dok je ukupna vrednost donacija u prvom kvartalu porasla za čak 68% u odnosu na isti period prošle godine.

Humanitarna organizacija SOS Dečija sela Srbija više 20 godina pomaže deci, mladima i porodicama u krizi, a kroz rad Centra za podršku porodici u Nišu, bili su oslonac za 461 porodicu i 1.161 dete. Kroz ovaj program, Fondacija pomaže porodicama da prevaziđu životne izazove i spreče izdvajanje dece iz bioloških porodica.

SOS Dečija sela Srbija postoji od 2004. godine i do sada je pomogla više od 116.000 dece, mladih i odraslih, kroz različite programe podrške. Donacija AikBank omogućiće veći domet terenskih aktivnosti, psihosocijalnu i edukativnu podršku najugroženijim porodicama u Nišu.

Na osnovu zapaženih rezultata, humanitarna organizacija SOS Dečija sela Srbija potvrđuje da njen rad donosi konkretne promene jer većina dece ostaje sa svojim porodicama, a roditelji stiču samostalnost i snagu za brigu o najmlađima. Zahvaljujući kontinuiranoj podršci partnera poput AikBank, SOS Dečija sela Srbija nastavlja da izgrađuje sigurniju budućnost za najugroženije porodice u Srbiji.

*********

O AikBank

AikBank, sa višedecenijskim kontinuitetom u poslovanju i nekoliko uspešnih akvizicija, spaja poverenje i snagu inovacija, pružajući klijentima pouzdana finansijska rešenja u dinamičnom svetu savremenog bankarstva. Naša jedinstvena kombinacija iskustva, razumevanja tržišta i potreba klijenata sa fokusom na razvoj digitalnih rešenja, čine nas prvim izborom za građane i biznise različitih veličina. Aktivno podržavamo lokalnu zajednicu, doprinoseći unapređenju uslova za život i rad u svim sredinama u kojima poslujemo. AikBank poslovna mreža obuhvata preko 110 filijala i više od 500 bankomata u 56 gradova širom Srbije, kao i više od 2000 zaposlenih u sistemu Banke.

AikBank je članica regionalne AikGroup, jedne od najbrže rastućih bankarskih grupacija u Jugoistočnoj Evropi, a u čijem su sastavu i: AikLeasing i MV Investment u Srbiji, Gorenjska banka i GB Leasing u Sloveniji i Hipotekarna banka u Crnoj Gori.

Promo