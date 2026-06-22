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Kompanija Mastercard je uspešno sprovela prve stvarne, agentske transakcije u Srbiji u realnom okruženju, sa partnerskim bankama – AikBank, OTP bankom Srbija i UniCredit Bankom Srbija - pokazujući kako se trgovina pokretana veštačkom inteligencijom (AI) može realizovati na bezbedan i odgovoran način.

Pokretane tehnologijom Mastercard Agent Pay, transakcije pokazuju kako AI agenti mogu da obave kupovine u ime korisnika na bezbedan način, zasnovan na saglasnosti i sa mogućnošću provere. U ovom slučaju, AI agent je izvršio kupovinu iskustva u ime korisnika kartica partnerskih banaka na Mastercard platformi za jedinstvena iskustva Priceless.com. Agentska transakcija omogućena je uz podršku platforme PayOS, koji funkcioniše kao digitalni novčanik AI agenta i vodi celu transakciju - povezuje agenta, podatke za plaćanje i trgovca, i tako mu omogućava da kupovinu obavi od početka do kraja.

U transakciji su korišćeni tokeni za AI agente, što je način da se zaštite osetljivi podaci korisnika i osigura snažna provera identiteta tokom celog procesa. Jelena Sretenović, direktorka kompanije Mastercard za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, ovim povodom je izjavila: „Veštačka inteligencija ima potencijal da pojednostavi način na koji ljudi obavljaju svakodnevne zadatke, ali poverenje i bezbednost moraju biti na prvom mestu. Mastercard Agent Pay je osmišljen tako da transakcije koje pokreće AI budu transparentne, autentifikovane i uvek pod kontrolom korisnika. Detaljniji podaci o transakcijama bankama pružaju i jasan uvid u to koje su aktivnosti pokrenuli AI agenti. Saradnjom sa partnerima poput AikBank, OTP bankom i UniCredit Bankom zajedno postavljamo temelje za pouzdanu trgovinu vođenu veštačkom inteligencijom.” Pokretano tehnologijom Mastercard Agent Pay Mastercard Agent Pay obezbeđuje zaštitne mehanizme neophodne za bezbedne kupovine koje pokreće veštačka inteligencija. Nakon eksplicitne saglasnosti korisnika, kupovina se potvrđuje putem Mastercard Payment Passkey-ja, čime transakcije ostaju transparentne, autentifikovane i pod kontrolom korisnika. Mastercard će nastaviti saradnju sa partnerima u Srbiji i Evropi na širenju upotrebe bezbednih, autentifikovanih agentskih transakcija u različitim segmentima industrije.