Slušaj vest

AikBank, najveća domaća privatna banka u Srbiji, prva je dobila zvaničnu saglasnost Evropskog platnog saveta (EPC) za pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u evrima (SEPA). To znači da će klijenti AikBank već od maja ove godine moći da u svega nekoliko sekundi izvrše plaćanja u evrima ka 41 zemlji članici SEPA područja i da ta plaćanja obavljaju uz višestruko niže naknade nego što je to danas.

Nakon što je Srbija u maju 2025. godine zvanično postala deo Jedinstvenog područja plaćanja u evrima, AikBank je prva banka koja je ispunila sve tehničke, bezbednosne i operativne standarne neophodne za učešće u SEPA području.

„Biti prva banka u Srbiji koja je dobila zeleno svetlo za SEPA plaćanja je potvrda našeg agilnog pristupa, inovativnosti i posvećenosti da idemo u korak sa razvijenim tržištima. Ponosan sam na to što je AikBank ispunila kompleksne zahteve za pristup SEPA-i. Verujem da će jednako zadovoljni biti i naši klijenti kada za nekoliko meseci dobiju mogućnost da obavljaju plaćanja sa inostranstvom na brži, jednostavniji i povoljniji način“, izjavio je Petar Jovanović, Predsednik Izvršnog odbora AikBank.

Sistemska primena SEPA standarda u Srbiji značajno će unaprediti način na koji građani i privreda obavljaju plaćanja u evrima. Pored činjenice da će se devizna plaćanja iz i ka inostranstvu realizovati u svega par sekundi, ona će se obavljaju putem jedinstvenih formata naloga što proces čini praktičnijim. Uz to, troškovi će biti potpuno transparentni i bez naknada banaka posrednika. SEPA sistem primenjuje najviše evropske standarde bezbednosti, što klijentima pruža dodatnu sigurnost i zaštitu prilikom obavljanja transakcija.

Ulazak AikBank u SEPA sistem je strateški korak koji domaćim firmama olakšava poslovanje na evropskom tržištu, podstiče izvoz i čini Srbiju atraktivnijom destinacijom za strane investitore. Države članice SEPA zone su: 27 zemalja članica Evropske Unije, Island, Lihtenštajn, Norveška, Švajcarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Andora, Monako, San Marino, Vatikan, Albanija, Crna Gora, Severna Makedonija, Moldavija i Srbija.