Slušaj vest

Gubici zaposlenih na ključnim menadžerskim i ekspertskim funkcijama predstavljaju ogroman finansijski i operativni udar za svaku kompaniju. Prema istraživanjima Society for Human Resource Management (SHRM), trošak zamene middle managera uglavnom premašuje njegovu godišnju platu. Za visoko specijalizovane pozicije troškovi mogu dostići čak 400% godišnje plate, dok se za C-level pozicije procenjuje da u proseku iznose oko 220% godišnje zarade.

Ovo istraživanje pokazuje i da prosečan trošak regrutovanja u međunarodnim kompanijama iznosi oko 4.700 dolara po zaposlenom, dok onboarding dodaje još 4.100 dolara. Na C-level pozicijama ove brojke višestruko rastu, što zbog viših plata, što zbog kompleksnosti procesa. Angažovanje specijalizovanih headhuntera u proseku košta oko 30% prve godišnje plate, dok obuka i prilagođavanje do pune produktivnosti u proseku traju 3 do 6 meseci. Dakle, kompanije gube veliki novac, timovi gube momentum, projekti kasne, a poverenje klijenata može biti narušeno.

Zato se danas koriste sve raspoložive strategije zadržavanja ključnih ljudi počev od bonusa, preko equity paketa, do ekskluzivnih penzijskih planova i "golden handcuffs" sporazuma. Ipak, jedno rešenje se izdvaja po svojoj efikasnosti i dugoročnom uticaju, a to je obezbeđivanje vrhunskog životnog standarda kroz luksuzno stanovanje. Za razliku od jednokratnih finansijskih podsticaja koji se brzo zaborave, kvalitetno stanovanje predstavlja svakodnevni podsetnik na vrednost koju kompanija pridaje svojim ključnim ljudima.

Gde je tu Beograd?

Luksuznih stanova u Beogradu ima dosta, ali servisiranih gotovo da nema. Godinama su kompanije bile primorane da biraju između hotela koji ne nude dovoljno privatnosti i stanova koji zahtevaju previše logistike.

Transformacija srpske prestonice u korporativni hab jugoistočne Evrope stvara jedinstvenu situaciju. Sa jedne strane, potražnja za premium servisiranim stanovanjem raste vođena IT kompanijama, regionalnim centralama velikih korporacija i diplomatskim misijama. Sa druge strane, ponuda koja zadovoljava međunarodne standarde gotovo da ne postoji.

U ovom kontekstu, Delta District predstavlja prekretnicu za korporativno luksuzno stanovanje u regionu. Kao prvi projekat brendiranih rezidencija u Srbiji, pod okriljem globalnog InterContinental brenda, postavlja potpuno nove standarde. Direktna povezanost sa hotelom omogućava stanarima pristup kompletnom sistemu usluga: od 24/7 concierge servisa, preko spa i wellness sadržaja, do restorana, privatnih parkova i igraonica, lounge zona i panoramskog bazena na 20. spratu. Privatni meeting room-ovi omogućavaju poslovne sastanke u elegantnom, kontrolisanom, bezbednom i diskretnom okruženju bez napuštanja kompleksa.

U pitanju je mixed-use projekat koji uz stambene i hotelski objekat uključuje i poslovnu kulu, i na taj način stvara jedinstvenu sinergiju između stanovanja i rada.

Projekat se gradi po najvišim međunarodnim standardima održivosti sa LEED i WELL sertifikatima koji garantuju energetsku efikasnost. Za korporativne kupce to znači niže troškove održavanja, zdravije radno i životno okruženje za zaposlene, ali i zaštićenu vrednost investicije.

Takođe, apartmani donose kvalitet opremljenosti koji prevazilazi uobičajene tržišne standarde. Veće jedinice opremljene su kuhinjama brenda Veneta Cucine sa uređajima Gaggenau, dok svi apartmani imaju ugradne garderobere i potpuno završena kupatila sa keramikom renomiranih italijanskih proizvođača. Integrisana rasveta, prečišćivači vazduha i smart home sistemi dodatno podižu vrednost nekretnine od samog početka.

Pozicija u samom centru poslovnog i diplomatskog dela Beograda i neposredna blizina ključnih gradskih saobraćajnica garantuju efikasnost koju zahteva dinamika globalnog poslovanja. Istovremeno, lokacija nudi savršen balans između te dinamike i privatnosti. Blizina parkova, sportskih terena, šetališta i rekreativnih zona uz reku omogućava brz prelazak iz korporativnog u privatni mod, što je esencijalno za održavanje work-life balansa. Dodatnu sigurnost pruža i činjenica da se projekat nalazi u potpuno završenom građevinskom bloku, bez planiranih novih gradilišta u neposrednom okruženju.

Neposredna blizina centra, ambasada i sedišta međunarodnih kompanija ovom delu grada daje kosmopolitski karakter. Za strane rukovodioce i njihove porodice ovo znači pristup međunarodnim školama, restoranima sa globalnom kuhinjom i zajednici koja razume potrebe ekspatrijata.

Revolucionarni pristup koji funkcioniše Ovaj koncept nije nov. Još 1991. godine, američka hipotekarna korporacija Fannie Mae pionirski je uvela program pomoći zaposlenima pri kupovini stanova. Suočeni sa stopom fluktuacije od preko 20%, ponudili su zaposlenima zajmove za kupovinu prve kuće. Rezultat je bio dramatičan: fluktuacija je pala na jednocifrene procente, a uštede na troškovima regrutovanja u potpunosti su pokrile troškove programa.

Ovaj uspeh nije prošao nezapaženo. Model se brzo proširio najpre kroz američke korporacije, a zatim i preko Atlantika. Danas, vodeće međunarodne kompanije primenjuju sličan princip, ali prilagođen potrebama top menadžmenta - umesto pomoći za kupovinu, nude luksuzno stanovanje kao integralni deo kompenzacionog paketa. Ankete i istraživanja pokazuju da je ovo jedan od najefikasnijih načina za obezbeđivanje dugoročne lojalnosti top menadžmenta u međunarodnim kompanijama. "Executive relocation paketi" evoluirali su od osnovnih troškova preseljenja do sofisticiranih programa koji uključuju život u premium nekretninama sa vrhunskom uslugom i bogatim sadržajima. Iz perspektive kompanija to su strateške investicije koje osiguravaju produktivnost i lojalnost zaposlenih, ali i prednost prilikom akvizicije talenata.

Reputacija, efikasnost, vrednost

Pored i više nego očiglednih benefita za zaposlene i funkcije koje imaju u zadržavanju i akviziciji talenata na visokim i važnim pozicijama, postoje i neke druge prednosti posedovanja ovakvih nekretnina. U slučaju Delta Districta, pravna lica koja apartman kupuju za poslovanje ostvaruju 20% povrata PDV-a, što značajno smanjuje realne troškove investicije i čini ovakav pristup još racionalnijim.Tu su i razne poreske pogodnosti u skladu sa važećim propisima u Srbiji, kao i finansijske prednosti u vidu prihoda koji se generišu kada se stanovi ne koriste, ali i neki drugi benefiti koji nisu vidljivi "na papiru".

Primera radi, činjenica da kompanija u svom portfoliju ima ultra-luksuznu rezidenciju u elitnom delu grada šalje poruku stabilnosti i uspeha. Luksuzan smeštaj za važne klijente i goste umesto uobičajenog hotela pruža personalizovanije iskustvo i često intimnije okruženje za poslovne pregovore, što firmi može dati konkurentsku prednost prilikom izgradnje odnosa sa partnerima.

Takođe, istraživanja pokazuju da brendirane luksuzne rezidencije drže više cene pri preprodaji, pa ukoliko kompanija jednog dana odluči da otuđi takvu imovinu, velika je verovatnoća da će ostvariti dobit. U kontekstu Delta Districta treba pomenuti da su analize pokazale da investicija u taj projekat ima gotovo nulti rizik, po čemu je jedinstven na tržištu. Iza projekta stoje globalni brend IHG grupa i regionalni lider Delta Holding. Ugledni brendovi ulivaju poverenje i garant su kvaliteta, nude transparentnost i "aspirativni životni stil“, što su faktori koji privlače najzahtevnije kupce.

Takođe, strategija rentiranja je ograničena na određeni broj luksuznih jedinica, obezbeđuje ekskluzivnost i stabilnu potražnju, što garantuje da svaka jedinica ima veću vrednost i atraktivnost na tržištu

Delta District - lična karta Lokacija: Blok 20, Novi Beograd, poslovno-diplomatski epicentar; brza veza sa centrom, autoputem i aerodromom. Struktura: Mixed-use - hotel InterContinental + dve rezidencijalne kule + poslovna kula. Standard i servis: Usluga na nivou hotela sa 5 zvezdica. Sadržaji: Concierge 24/7, restoran, Piazza, spa i wellness, lounge, fitnes, privatne i dečije zone, panoramski bazen. Rad i sastanci: Privatne sale i reprezentativni prostori unutar kompleksa. Održivost: ESG, LEED i WELL sertifikati; geotermalni i solarni sistemi, rekuperacija vazduha, pametno upravljanje resursima. Bezbednost & privatnost: Kontrolisan pristup, profesionalno obezbeđenje, vrhunska tehnologija i diskretne procedure. Investicija i rokovi: 450 mil. €; 105.000 m² ; radovi započeti 2024; završetak prve faze 2026/27; siguran investitor - Delta Holding i InterContinental potpis Za kompanije: Standardizovan servis, predvidivo upravljanje, manji operativni rizici i investicija kojoj raste vrednost.