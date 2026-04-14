Kriza na Bliskom istoku donela velike poremećaje na tržištu nafte i energeneta, a cena nafte je kao na rolerkosteru - čas skače, čas pada. Ova situacija se neminovno preliva i na druge oblasti uključujući i finansijski sektor što je za posledicu imalo porast šestomesečnog euribora, koji je ključan za obračun kamata na stambene kredite i u Srbiji.

Uticaj krize na Bliskom istoku na kredite

Kako je za Buznis Kurir objasnio Vladimir Vasić, nekadašnji bankar i poznati finansijski stručnjak sve zavisi od toga koliko će se brzo smiriti situacija na Bliskom istoku, ali i oporaviti oštećene rafinerije i plovni put kroz Ormuski moreuz.

- Bankarski sektor je deo opšteg ekonomskog ambijenta i čim imate porast cene nafte, onda sledi poskupljenje poljoprivrednih proizvoda, usluga transporta i slično. To se odmah ili sa odloženim dejstvom preliva na ekonomiju zemlje što znači inflaciju. Centralne banke kao što je naša NBS imaju zadatak da održavaju monetarnu stabilnost, a jedan od instrumenata je i cena novca. To je čuvena referentna kamatna stopa čijim se podizanjem ili smanjenjem niveliše cena dinara u Srbiji, a to isto radi i Evropska centralna banka sa evrom u EU - objasnio je Vasić.

Prema njegovim rečima banke se oslanjaju na referentnu kamatnu stopu, a da bi zaradile one na to dodaju svoju maržu što poskupljuje ratu kredita koju plaćaju građani.

- Videli smo da je šestomesečni euribor značajno skočio što je reakcija tržišta na sitauciju na Bliskom istoku, ali Centralne banke nisu reagovale već strpljivo posmatraju šta bi moglo da se dešava u budućnosti. Jasno je da je inflatorni talast tu negde, a koliki će biti zavisi od brojnih faktora koji su pak povezani sa situacijim na Bliskom istoku koji nije važan samo zbog cene nafte već i zbog đubriva, transporta aluminijuma i svega ostalog što je vezano za ovaj region. Trend bi mogao da bude porast mesečnih rata kredita, ali za sada je mirno i u našoj NBS i u Evropskoj centralnoj banci - naglasio je on.

Koliko su zaduženi Srbi?

Na pitanje da li se Srbi previše zadužuju i podižu kredite Vasić je objasnio gde se nalazimo po ovom pitanju u odnosu na ostatak Evrope.

- Ako se uzme u obzir zaduženost u odnosu na BDP mi smo daleko bolji od Evrope. Naša stopa zaduženosti je oko 17-18 milijardi, a naš društveni proizvodi je oko 100 milijardi dolara što znači da smo daleko manje zaduženi od većine evropskih zemalja. Recimo, građani Holandije su zaduženi oko 80 odsto svog BDP dok je kod nas to nekih 22-25 odsto. Prosečna zaduženost u Srbiji po glavi stanovnika je skočila poslednjih godina. Mislim da je sada oko 2.700 evra prosečna zaduženost svakog Srbina uključujući i decu. Zanimljivo je da je tolika i prosečna štednja naših građana u banci - rekao je Vasić.

Svaki treći stan kupljen na kredit Prema podacima Udruženja banaka i NBS, u Srbiji oko 166.000 građana otplaćuje stambeni kredit, a prosečna zaduženost iznosi oko 42.000 evra. Podaci RGZ-a pokazuju da se danas svaki treći stan kupuje iz kredita. Za mnoge je ovo jedini način da dođu do krova nad glavom, ali prilikom uzimanja kredita razmislite da li ćete moći daga otplaćujete i ako rata skoči za 10 i 20 odsto. Ako možete onda ste dobar kandidat za ovu vrstu kredita.

On je imao i savet za sve one koji planiraju da podignu kredit u banci - bilo da je u pitanju potrošački ili stambeni.

- Kredit je dobro sredstvo ako znate da upravljate s njim, ako ne znate onda je to propast. Pre nego što krenete u banku morate da znate za šta vam treba kredit i da li je on u funkciji stvaranja dodatne vrednosti za vas, vašu porodicu i kompaniju ili ga uzimate eto tako. Stepen zaduženosti u odnosu na vaša mesečna primnja ne bi trebalo da prelazi 30 odsto od plate. Banka će vam dozvoliti 50 odsto, ali nemojte uzimati taj maksimum. Šta ako dođe do promene euribora i poraste rata kredita onda imate manje novca na raspolaganju. Ovi saveti se odnose na sve bez obzira da li je u pitanju privatno ili pravno lice, pa i država - zaključio je Vasić.