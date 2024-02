PREDSTOJEĆI MINI-ODMOR ISKORISTITE DA PROVDETE U BANJI SA CARSKIM PEDIGREOM: Smeštaj već od 50 evra za noć

Praznici su prošli, sada smo u sezonskom međuprostoru i dok čekamo proleće i toplije vreme, planiramo kako da iskoristimo neradne dane koji nam uskoro stižu, tačnije za Dan državnosti Srbije 15. i 16. februara. Jedan od kvalitetnih načina da provedete mini-odmor jeste boravak u Banji Morahalom u susednoj Mađarskoj.

Tik uz granicu, nedaleko od Segedina, ovo mesto sa carskim pedigreom možete upoznati po ceni od oko 50 evra, koliko je potrebno izdvojiti za smeštaj za dve osobe.

foto: Printscreen/Youtube/Mama putovanja

Ako želite da se provozate za vikend, ali ne predugo, i odmorite u drugačijoj sredini, onda je ova banja dobar izbor za vas. Odmor je ovde prioritet jer su priroda i uređenost Banje Sv. Eržebet dovoljni za opuštanje od stresne nedelje. Morahalom se nalazi se na 20 kilometara od Segedina i oko 15 kilometara od graničnog prelaza Horgoš, pa je od prestonice potrebno oko dva i po sata vožnje jer ih razdvaja 131 km.

U ovom gradiću možete naći smeštaj u modernim hotelima, apartmanima i vilama cena smeštaja se kreće od oko 30 do više od 100 evra, u zavisnosti od opremljenosti objekta i lokacije. Mogli bismo reći da je prosečna cena smeštaja oko 50 evra. Ipak, pronašli smo i pansione za manje od 30 evra, ali su nešto udaljeniji od same banje.

U samom Morahalomu se izdaje apartman za 39 evra, a u oglasu je navedeno da se nalazi oko 200 metara od samog centra gradića. Kompletno je opremljen, ima i parking za goste. Nedaleko od centra se može naći apartman u kući za 40 evra za dve osobe. Smeštaj sa besplatnim WiFi internetom, klima-uređajem, besplatnim biciklima i vrtom - košta 42,15 evra za noć. Ovaj smeštajni objekat još nudi popločano dvorište i besplatan privatni parking.

Za 45 evra za noć, odnosno 5.310 dinara, može se iznajmiti apartman za dve osobe, koji je udaljen od centra 150 metara. Kako se navodi u opisu ponude na internetu, spavaća soba podrazumeva veliki bračni krevet, a ima i opremljenu kuhinju.

foto: Printscreen/Youtube/Mama putovanja

Cena noćenja u hotelima sa tri ili četiri zvezdice se kreće od 103 evra, pa naviše, dok su luks-apartmani oko 90 evra.

Smeštaj se može naći i u Segedinu, na Paliću, čak i u Subotici jer je sve blizu Banje Sv. Eržebet. Na primer, na Paliću možete iznajmiti smeštaj za 27 evra i putovati potom oko 17 kilometara do lečilišta. U Subotici je smeštaj oko 22 evra, a udaljenost do Morahaloma je 18 kilometara, a u ponudu je uključen i doručak. Mnogi ugostitelji i vlasnici apartmana nude i mogućnost prevoza do Morahaloma.

1 / 5 Foto: Printscreen/Youtube/Mama putovanja

Za posetu Banji Sv. Eržebet se često organizuju jednodnevni izleti koji koštaju već od oko 1.500 dinara, kako glasi jedna ponuda na internetu, a cena varira u zavisnosti od agencije i od toga iz kog grada u Srbiji krećete.

Banja Sv. Eržabet srce Morahaloma

Srce Morahaloma je Banja Sv. Eržebet. Banjski kompleks je otvoren 1964. godine jer je 1960. godine pronađena alkalna hidrokarbonatska voda. Banja sadrži preko 20 bazena otvorenog i zatvorenog tipa, kao i brojne saune i vodene parkove za decu, pa cela porodica može uživati u njenim blagodetima.

Kako smo ranije pisali, za boravak u samoj banji se kupuje ulaznica s kojom možete koristiti sve bazene i saune možete koristiti. Cena dnevne ulaznice za odrasle radnim danima je 4.200 forinti, što je oko 1.280 dinara. Za decu i penzionere cena je 3.800 forinti ili 1.158 dinara. Na zvaničnom sajtu Banje Sv. Eržebet se može naći detaljan cenovnik ulaznica.

Morahalom je mirno mesto i kao takvo pogodno za laganu šetnju. Preporučuje se obilazak crkve Sv. Lasla, gradske biblioteke i Doma kulture, kao i jedinstvenog muzeja Kuće lutaka i radionicu u kojoj se prave čuvene mađarske štrudle.

Šta se leči u Morahalomu?

Lekovita voda u Morahalomu ima temperaturu od 35-39 oC, a potiče iz naslaga nekadašnjeg Panonskog mora. Zvaničnu klasifikaciju kao termalna voda je dobila 1990 godine, kada je dobila i aktuelni naziv Eržebet ili Elizabeta. Izvori lekovite vode ovde su Arpad, Sveti Laslo i Matija Korvin. Lekovite vode Eržebet i Arpad se zvanično preporučuju za lečenje oboljenja kičme, reume mišića i ginekoloških problema.

Još neke indikacije su: rehabilitacija i lečenje bolesti centralnog nervnog sistema i paralize, neuralgije, neuritis, zatim hronične bolesti kože, urološke bolesti, gastritis i druga oboljenja.

Ne preporučuje se za teške srčane bolesnike, kao i one sa tumorom, teškim oboljenjima centralnog nervnog sistema ili akutnim upalama u organizmu. Trudnoća je takođe kontraindikacija.

(Kurir.rs/Blic)