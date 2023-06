OPET PROZIVKE NA RAČUN SRBA: "Paradajz turisti idu na more samo da pokažu kako se kuva pasulj!" Usledio brutalni okršaj

Pred svaku sezonu letovanja na društvenim mrežama kreće rasprava o tome ko je pravi, a ko paradajz turista i da li je Srbima baš neophodno da pakuju toliko hrane u gepeke automobila i boksove autobusa. Spremni smo da preoštro kritikujemo sunarodnike i zameramo im ponajviše na nepristojnom ponašanju na plažama u Grčkoj, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Neki se toliko opuste da svoje miišljenje često i javno iskažu na društvenim mrežama.

- Shvatam da neki ljudi nemaju para za restorane baš svaki dan, ali, da li je baš neophodno da se cela plaža guši u mirisima pasulja i sarme? Gde je nestao taj užitak da probaš lokalne specijalitete, da uživaš u svežim morskim plodovima? Paradajz turisti, čini se da su došli samo da bi pokazali kako se pasulj i kupus kuvaju u svim krajevima Srbije i ostalim državama iz regiona - napisao je jedan od njih u objavi na Redditu.

On dalje nastavlja, da stvar bude još gora, čini mu se da su mnogi došli na more samo da bi kuvali svaki dan. Umesto da iskoriste odmor da se relaksiraju i uživaju u morskim specijalitetima, oni vucaraju svoje šerpice, tiganje i vešalice, pretvarajući plažu u improvizovanu kuhinju.

foto: Shutterstock

- Zar vam nije dosta kuvanja kod kuće?! Osim toga, uvek u paketu idu i nevaspitana deca koja misle da je cela plaža njihova. Trče preko ljudi, vrište, gađaju se peskom, i to uvek odobravaju roditelji koji su doneli sendviče. Kultura nula. Dragi paradajz turisti, zar ne shvatate da je more tu da biste se opustili, uživali i napunili baterije - zaključio je on.

Ova podugačka objava naljutila je mnoge, pa je krenula lavina, uglavnom negativnih komentara. Većina ljudi je branila paradajz turiste uz opasku da ako dotičnom gospodinu smetaju da uplati neki all inclussive aranžman.

- Paradajz turista ima najviše u Grčkoj po mestima kao što je Paralija. Idi na Krit kad imaš toliko para, pa ih neće biti. A u životu nisam videla da neko vadi sarmu i pasulj na plaži. Drugo, da si bio na nekom grčkom ostrvu i otišao na neku udaljenu plažu, na kojoj bukvalno nemaš gde da jedeš jer nema ničega osim peska i mora, video bi da i Englezi i Ameri i svi ostali nose sendviče ili nešto da se jede. Da ne crknu od gladi ceo dan - ogorčeno je prokomentarisala ovaj status edna gospođa.

foto: Kurir

Većina onih koji su se oglasili je saglasna da ljudi jedva sklapaju kraj sa krajem i da im je bitno da odu na odmor kakav god mogu da priušte.

- Ako je jedini način da odvedu decu na more jeftin smeštaj kilometar, dva, pet od plaže i poneta hrana, zašto da ne? U krajnjem slučaju, tebi ako oni smetaju, šta te tačno sprečava da uplatiš svoj odmor i da odeš na Sejšele da se družiš sa tim "kulturnim i normalnim" ljudima. Zašto ideš na ta "sirotinjska" mesta - pitao se sledeći.

Naravno, uglavnom je reč o stereotipima, koje smo sami sebi nametnuli, iako se u stvarnosti ne razlikujemo puno od turista iz zapadnih zemalja, koji često znaju da se na godišnjem odmoru ponašaju znatno bahatije od nas. To potvrđuje i Petar S. turistički vodič iz Srbije, koji čitavo leto provodi sa našim ljudima na grčkim plažama:

- U Grčkoj su najgori domaći gosti, slede Italijani koji u restoranu zauzmu četiri stola, naruče grčku salatu i dve pice za njih desetak i svi u glas pričaju. Obavezno naruče dve velike vode, ponekad se neko prevari pa naruči jedno pivo, a konobari dođu u situaciju da im posle tri sata sedenja plate samo da idu. O Bugarima da ne govorim. Mislim da, ipak, Srbi nisu ništa gori od ostalih. Sve je, ipak, individualno.

kurir.rs