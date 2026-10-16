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Grejna sezona u Srbiji počela je juče 15. oktobra, a domaćinstva koja se greju na pelet, doživeće veliko opterećenje zbog visokih cena ovog energenta. Tona peleta sredinom oktobra na većini stovarišta u Srbiji košta od 42.000 do 48.000 dinara, a na pojedinim mestima prelazi 50.000 i dostiže oko 52.000 dinara. U poređenju sa oktobrom prošle godine cena je viša za oko 50 odsto.

Proizvođači i trgovci iskoristili su veliku potražnju tokom letnjih meseci i podigli cene. Mnogi smatraju da je poskupljenje neopravdano, jer troškovi proizvodnje nisu porasli u tolikoj meri da bi opravdali ovakav rast. Najviše se plaća uvozni pelet klase A1, odnosno najviše klase kvaliteta, i to na stovarištima koja ga uglavnom uvoze iz Hrvatske.

Profesor Šumarskog fakulteta Branko Glavonjić ranije je izjavio da je u odnosu na prošlu sezonu, cena peleta viša između 15.000 i 20.000 dinara, u zavisnosti od stovarišta.

- Cene peleta u odnosu na prošlu sezonu trenutno su više između 15 i 20 hiljada dinara, što je zaista veoma veliko povećanje. Glavni razlog naglog rasta cena jeste velika potražnja i veliki broj domaćinstava koja koriste pelet i koja su ove godine krenula na vreme da ga nabavljaju - kaže Glavonjić.

Pelet Foto: Kurir Televizija

Glavonjić navodi da na nekim stovarištima domaći pelet košta više od uvoznog, a da se cene razlikuju i prema politici pojedinačnih proizvođača i trgovaca.

- Svi se slažu da je ovo veoma visoka i nekorektna cena prema potrošačima, ali još uvek nema konkretnih poteza kojima bi se cene stabilizovale i sprečio njihov dalji rast. Trenutne cene drvnog peleta kreću se od 42 do čak 52 hiljade dinara. Na većini stovarišta koje pratimo cena je između 42 i 46 hiljada dinara. Postoje i stovarišta gde se pelet prodaje za 46, 48 ili 49 hiljada dinara, ali ima i ekstremnih primera gde cena prelazi 52 hiljade dinara - kazao je Glavonjić.