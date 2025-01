Maksimalna vrednost kredita pokrivena ovim programom biće 100.000 evra, ali ne postoji ograničenje kada je reč o ceni nepokretnosti

- Ukoliko bi mladi imali priliku da kupuju stanove po novim uslovima koji su najavljeni, svakako bi to uticalo na obaranja cene najma. Ukoliko bi mladi kupovali stanove, bilo bi manje zainteresovanih za najam stanova, tako da je to potpuno logično očekivati. Naravno, ukoliko do toga i dođe. Ima zainteresovanih koji zovu i pitaju i uglavnom je reč o mladima koji žele da kupe stan. Još nemamo potpune informacije o svemu, tako da čekamo da se konkretizuju sve odluke u vezi sa tim - kaže Slavov.

Jedna godina grejs perioda, 3,5 odsto kamata od druge do šeste godine

Ne postoji ni ograničenje kada je reč o ceni kvadrata po gradovima. Banke su u obavezi da klijentima za nepokretnosti do 100.000 evra ponude učešće od jedan odsto i grejs period od godinu dana, ali svaki klijent ima pravo da poveća svoje učešće i da ne koristi grejs period ukoliko želi. Prevremena otplata kredita bez naknade će biti moguća delimično i u celosti. Prva godina je grejs godina, fiksna kamatna stopa 3,5 odsto, subvencija države dva odsto, kamatna stopa za korisnika 1,5 odsto. Od druge do šeste godine fiksna kamatna stopa je 3,5 odsto, subvencija države dva odsto, a kamatna stopa za korisnika 1,5 odsto. Nakon šeste godine, kamatna stopa je varijabilna 3M/6M Euribor plus dva odsto. Period otplate kredita je do 40 godina, a najviše do 70 godine života. Garancija države je do 40 odsto do desete godine otplate kredita.