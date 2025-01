- To su stanovi do 100-200 hiljada , takvi stanovi su nam potrebni za mlade ljude i o tome treba razmišljati, ne mora se zaraditi ne znam koliko - rekla je ona.

Prema njenim rečima postoje određeni faktori koji utiču na pad cena stanova, kao i određene situacije a to pre svega legalizacija koja bi ukoliko bude dozvoljena zakonom dovela do većeg izbora i ponude nekretnina.

- Ukoliko bi katastar bio efikasniji, a o tome se priča već godinama, onda bi opet bio jedan veliki priliv i to bi dovelo do korekcije određene na cena na tržištu nekretnina - navela je Lazarević.

- A s druge strane, kad treba da dođete i da kupite stan, vi ste u situaciji da imate 100.000 evra i obratite se agenciji, koja kaže za te pare nemamo šta da vam ponudimo, to je ono najstrašnije, jer to je jedna jako velika suma novca za bilo koga da je prikupi, a shvatite da sa tim novcem možete na nekoj dalekoj periferiji da kupite neki neuslovan stan. Bračni parovi koji imaju dve pristojne plate, oni ipak mogu sebi da priušte, na primer, određenu ušteđevinu i kredit, oni biraju do 200.000. Znači, to je prosečan kupac, prosečan kupac ne prelaze sumu od 200.000 - naglasila je Lazarević.