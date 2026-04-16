Zoološki vrt Griffith Park otvoren je 1912. godine u istoimenom parku u Los Anđelesu, na mestu nekadašnje farme nojeva. U početku je imao svega petnaestak životinja i mali broj posetilaca, ali se vremenom razvijao i širio. U njegovom sklopu izgrađena je i veštačka pećina, kao i brojni kavezi sa gvozdenim rešetkama, što je tada bio uobičajen standard.

Iako je pedesetih godina prošlog veka beležio i do dva miliona posetilaca godišnje, vrt je bio izložen brojnim kritikama. Mnogi su ga smatrali neadekvatnim, loše projektovanim i estetski neprivlačnim. Na kraju je zatvoren 1966. godine, a novi zoološki vrt izgrađen je svega nekoliko kilometara dalje, gde su premeštene sve životinje.

Umesto rušenja starih objekata, vlasti su odlučile da prostor prenamene i pretvore ga u izletište namenjeno lokalnom stanovništvu i posetiocima. Postavljeni su stolovi za piknik u blizini nekadašnjih kaveza, uključujući i prostore gde su boravili medvedi.

Danas je ovaj prostor popularno mesto za odmor, naročito među porodicama sa decom. Često se koristi za proslave rođendana i druga porodična okupljanja, zahvaljujući velikim zelenim površinama i opuštenoj atmosferi.

Posetioci mogu da istražuju stare kaveze i nastambe u kojima su nekada živele egzotične životinje, što predstavlja zanimljiv istorijski uvid u to kako su se standardi brige o životinjama u zoološkim vrtovima menjali tokom poslednjih sto godina.