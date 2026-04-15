Međutim, ova dvadesetogodišnjakinja je kasnije saznala da je dobila posao advokatskog pomoćnika - a ono po čemu se istakla bila je njena sposobnost da uradi dve važne stvari: da održava kontakt očima i da vodi razgovor.

- Moj šef mi je rekao da sam dobar komunikator i da sam bila u stanju da održim snažan kontakt očima, i da to nije viđao kod mnogih mojih vršnjaka - rekla je Ratmel, koja živi u Virdžiniji.

- To me je zaista iznenadilo.

Ono što je Ratmel naučila od svog šefa poklapa se sa onim što kažu menadžeri za zapošljavanje: Neki diplomci generacije Z nespremni su za intervjue za posao ili se ponašaju neprofesionalno tokom istih. Oni dovode roditelje na intervjue uživo, odbijaju da uključe kameru tokom virtuelnih intervjua, koriste neprimeren jezik, ne oblače se profesionalno i imaju poteškoća sa održavanjem kontakta očima.

Iako je uvek bilo onih koji se loše pokažu na intervjuu za posao, "čini se da je to danas rasprostranjenije", rekao je dr Nejtan Mondragon (Nathan Mondragon), direktor za inovacije na platformi za zapošljavanje HireVue.

Moguće je da više faktora doprinosi ovom problemu. Zbog digitalnog doba, mnogi ljudi imaju manje iskustva sa interakcijama uživo, pa samim tim i manje osećaja prijatnosti u takvim situacijama, posebno onim izazovnim. Bezbednosne mere tokom pandemije su to samo pogoršale, istakao je Mondragon. A dok su neki roditelji previše uključeni u profesionalne težnje svoje dece, drugi ih ne uče kako da se snalaze u profesionalnom svetu bez roditeljskog vođenja za ruku.

Neki ljudi misle da jednostavno mogu da improvizuju na intervjuu za posao, rekla je Stejsi Haler (Stacie Haller), glavni savetnik za karijeru u ResumeBuilder-u. Ali, kao i kod bilo čega drugog u čemu želite da budete uspešni, i za dobijanje posla je potrebna priprema.

Konkurencija za ta radna mesta biće velika, kao što pokazuju novi podaci o zaposlenosti koje je u petak objavio američki Biro za statistiku rada (BLS).

Broj zaposlenih ljudi porastao je za 254.000 u septembru, a stopa nezaposlenosti pala je na 4,1 odsto sa 4,2 odsto, prema podacima BLS-a o zaposlenima van poljoprivrednog sektora. (Ovo isključuje ljude koji rade kao poljoprivrednici, zaposlene u neprofitnim organizacijama ili privatnim domaćinstvima i slično.)

Trenutno ima oko 6,8 miliona ljudi koji žele posao - pa evo šta bi trebalo da uradite pre, tokom i posle intervjua kako biste se istakli i dobili posao koji želite.

Priprema pre intervjua za posao

Pre nego što uopšte stignete do intervjua, morate se izdvojiti od stotina drugih kandidata, a imate oko šest sekundi da privučete pažnju regrutera pomoću svog CV-ja, rekla je Haler. Zato, vaš CV treba da bude jedna ubedljiva, jasna i ne pretrpana stranica, koja je prilagođena poziciji i koja ističe zašto ste baš vi najbolji kandidat.

Pazite od koga tražite savet, istakla je Haler. Ako poznajete ljude koji rade u toj kompaniji ili u sličnim industrijama, konsultovanje sa njima moglo bi biti korisno. Roditelji i drugi ljudi njihovih godina verovatno imaju dobre namere, ali možda decenijama nisu bili na intervjuu za posao ili nikada nisu radili u vašoj industriji, a tržište rada je sada drugačije.

Osim ako niste išli u neku specijalizovanu školu, karijerni centar na vašem fakultetu ili master studijama možda nema zaposlene sa bilo kakvim iskustvom u zapošljavanju ljudi, pa to nije uvek od pomoći, rekla je Haler. Potražite zaposlene u karijernom centru na internetu da biste videli da li imaju relevantno iskustvo.

Istražite na vreme

Jedna od najvećih grešaka koju neki kandidati prave jeste postavljanje pitanja o stvarima koje su lako mogli da saznaju samim pogledom na početnu stranicu veb-sajta kompanije, rekao je dr Nikola Rulen (Nicolas Roulin), profesor industrijske/organizacione psihologije na Univerzitetu Sent Meri (Saint Mary’s University) u Kanadi. To, kao i nepostavljanje bilo kakvih pitanja, govori osobi koja vas intervjuiše da niste uradili domaći zadatak i da vam verovatno nije stalo do posla.

Detaljno istražite kompaniju, poručuju stručnjaci. Morate biti u stanju da odgovorite na pitanje "Zašto želite da radite ovde?" i da objasnite kako možete da doprinesete vrednostima, kulturi, strategijama, ciljevima i drugim aspektima kompanije.

Istražujući i same intervjuere - ako znate njihova imena - možete im postaviti dublja pitanja o njihovom poslu, ciljevima i životu, a možda čak i otkrijete zabavnu ličnu vezu koju možete da spomenete, na primer da ste pohađali istu školu.

Veb-sajtovi kao što su LinkedIn ili Glassdoor mogu vam pomoći da pronađete neke od ovih informacija. Recenzije na Glassdoor-u obično ostavljaju sadašnji ili bivši zaposleni.

Unapred zapišite odgovore

Tokom intervjua, takođe ćete morati da pokažete koliko dobro se uklapate u opis posla i koliko dobro možete da ga obavljate.

Možete se pripremiti tako što ćete zapisati svoje priče o uspehu za svaki zahtev unutar tog opisa, koristeći STAR tehniku. Taj akronim označava situaciju (situation), zadatak (task), akciju (action) i rezultat (result) - definišite situaciju, koji je zadatak trebalo obaviti, koje ste radnje preduzeli sami ili kao deo tima da biste to postigli, i kakvi su bili rezultati.

Pripremite svoja pitanja

Vaša pitanja su podjednako važna kao i vaši odgovori, a ona treba da pokažu interesovanje, motivaciju i brigu, kao i ono što je vama važno, rekli su stručnjaci. Evo nekoliko primera, koje možete provežbati sami ili u simuliranim intervjuima sa prijateljima ili porodicom:

Kako izgleda jedan radni dan? A kako prvih nekoliko nedelja?

Da li je ovo nova pozicija, ili je neko otišao sa tog mesta?

Kako biste merili uspeh zaposlenog za tri meseca i za šest meseci?

Koje su prednosti i izazovi rada ovde?

Kakve prilike za obuku postoje?

Kakva je prilika za unapređenje nakon godinu dana?

Koji su vaši kratkoročni i dugoročni ciljevi ovde?

Ako imate problema sa nervozom pre intervjua, tehnike opuštanja ili disanja mogu pomoći, rekao je Rulen. Ako doživljavate ozbiljniju anksioznost, možda će biti potrebna terapija.

Kako se ponašati na samom intervjuu za posao

Profesionalno oblačenje, kako za intervjue uživo tako i za virtuelne, važno je bez obzira na to da li je reč o restoranu brze hrane, maloprodajnom objektu ili kancelarijskom poslu, rekli su stručnjaci. "Biznis kežual" (opušteniji poslovni stil) je obično najbolji izbor - bez farmerki, šortseva, japanki ili previše otvorene odeće.

Ako je kultura kompanije opuštenija, to ne znači automatski da treba da se obučete kao oni za svoj intervju, istakla je Haler. Ti zaposleni su već imali priliku da tokom vremena pokažu da odlično rade uprkos tome kako su obučeni, ali vas oni još ne poznaju. Morate ostaviti dobar utisak koji pokazuje da ste puni poštovanja i da ste ozbiljni.

S druge strane, nemojte preterivati tako što ćete obući trodelno odelo i delovati potpuno neskladno, rekla je Haler - osim ako to nije propisani stil oblačenja.

Ponesite sve te beleške koje ste pripremili na intervju, ali ne dovodite roditelje. To može ukazivati na nezrelost i nesposobnost, a vi ste ti koji morate biti u stanju da obavljate posao bez njih.

Mesto sa kog obavljate intervju je takođe važno. Okruženje treba da bude što je moguće više bez ometanja i buke, pa izbegavajte da ga obavljate sa javnog mesta, kao što je kafić. Isključivanje kamere je generalno neprimereno, naglašavaju stručnjaci, i može sugerisati da nešto krijete ili da vam je neprijatno u komunikaciji sa ljudima - što je očigledno zabrinjavajuća crvena zastavica (znak upozorenja), budući da većina poslova zahteva rad sa ljudima.

Ako nemate odgovor na pitanje, zamolite intervjuera da ga preformuliše. Možete takođe reći da biste voleli priliku da zaista razmislite o pitanju ukoliko bi vam dozvolili da im se kasnije javite sa odgovorom. Ove alternative pokazuju da ste prilagodljivi i omogućavaju vam da se pokažete na druge načine.

Kada vam se pruži prilika da postavite pitanja, pitajte ono što ste pripremili. Ali pitanja o plati, očekivanjima o dostupnosti (radnom vremenu) i pogodnostima vezanim za odmor ostavite za period pri kraju intervjua, naglasio je Mondragon. Ova pitanja su važna za vaš opstanak i kvalitet života, nešto o čemu generacija Z brine više od prethodnih generacija - što je sjajna stvar, dodao je on. Neke savezne države u SAD, kao što su Kolorado i Njujork, čak su zahtevale da se u oglasima za posao navede plata. Ipak, ne želite da ostavite utisak da vam je više stalo do toga da ne radite, nego do samog posla.

Način na koji pitate je takođe bitan. "Možete li mi reći o paketima pogodnosti kompanije za zaposlene na ovom nivou?" zvuči bolje nego "Koliko slobodnih dana dobijam?"

Na kraju, pitajte da li postoji još nešto što biste mogli da pružite da biste pokazali da ste odličan kandidat za tu poziciju, rekla je Haler.

- Želite da otklonite sve prigovore. A onda uvek želite da pitate za sledeće korake i da izrazite svoju zainteresovanost.

Nakon intervjua

U roku od 24 sata nakon intervjua, pošaljite poruku zahvalnosti putem imejla, izražavajući zahvalnost za vreme intervjuera i priliku, savetuje Haler. Ali, budite svesni da je vaša poruka više od zahvalnice - ona je takođe indirektan podsetnik da vas zaposle.

Ako dobijete poziv za još jedan intervju ili ponudu za posao, odgovorite što je pre moguće, rekli su stručnjaci. Čak i ako više niste zainteresovani, ipak bi to trebalo brzo i da saopštite - to je stvar poštovanja, a ne želite da rušite mostove koje ćete možda morati ponovo da pređete u budućnosti.

Nemojte kontaktirati poslodavca da biste pitali da li ima novosti pre vremena kada su rekli da će se javiti, rekao je Rulen. Nakon toga možete proveriti jednom nedeljno. Ako prođe mesec ili dva, a od njih nema odgovora, to vam je zapravo odgovor, zaključila je Haler - a i ne bi trebalo da radite za kompanije koje na taj način tretiraju ljude.