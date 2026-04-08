U svetu nekretnina često vlada pravilo: što više kvadrata, to bolje, sa stanovišta investirora jer će više i prodati. Projekat Marina Dorćol, međutim, ima suprotnu logiku od toga — i to s razlogom. Dok prosečan neto/bruto odnos na domaćem tržištu iznosi 73% i 78%, kada je reč o Talas zgradi, on je 67% . I to je svesna odluka projektanata koja stavlja kvalitet života ispred maksimizacije kvadrata za prodaju.

Za početak, šta znači bruto kvadratura? To je ukupna površina stana uključujući zajedničke prostore zgrade: hodnike, liftove, stepeništa i komunikacije. Neto kvadratura, s druge strane, je ono što stanar zaista koristi u svom stanu. Razlika između ova dva broja često određuje kvalitet života i komfor stanovanja —manje komšija po ulazu znači mirnija jutra, tiše hodnike i osećaj privatnosti koji retko koja gradska zgrada pruža, dok vam dodatne prostorije pružaju dodatni komfor.

Polazna tačka kvalitet, ne samo kvadrati

Veroslava Milenković, Project Manager na projektu Marina Dorćol, pojašnjava kako je do ovakve koncepcije uopšte došlo:

U inicijalnoj fazi razvoja ne polazimo od toga koliko kvadrata možemo da prodamo, već kakav kvalitet života želimo da postignemo.

Ova filozofija oblikovala je celu Talas zgradu. Projekat je organizovan kroz deset zasebnih ulaza, svaki sa 17–18 stanova. U sedam od deset ulaza po spratu su po dva stana, što znači manje komšija, više mira i privatnosti. Ovo nisu samo brojke – ovakav raspored stvara prostorne oaze mira u srcu urbanog života.

Takva odluka direktno se odrazila na organizaciju objekta - ističe Milenković, i dodajući da “ovakav pristup nije uobičajen za srpsko tržište, već je preuzet od razvijenih evropskih tržišta gde standard stanovanja, a ne maksimalna kvadratura, diktira projektovanje.

Svetlost, vazduh i prostor koji dišu

Svi stanovi u Talas zgradi imaju dvostranu orijentaciju i plitak trakt, što znači da prirodna svetlost i ventilacija dolaze sa dve strane. Prozori od poda do plafona i prostrane terase dodatno pojačavaju osećaj prostranosti.

Te kvadrate ne posmatramo kao “izgubljene”, već kao investiciju u kvalitet života budućih stanara - naglašava Milenković.

Zajednički prostori nisu samo praktični — oni su promišljeni do poslednjeg detalja: zvučna izolacija, razdvojeni instalacioni sistemi i šire komunikacije čine svakodnevni život ugodnijim.

Svaki stan ima pripadajuću ostavu, u svakom ulazu postoje prostorije za bicikle, a parking mesta su projektovana tako da prihvate i veća vozila, uključujući SUV modele - precizira Milenković.

Neko će reći da su to samo sitnice. Međutim, upravo one prave razliku između stana u kojem se boravi i stana u kojem se zaista živi.

Šta zaista dobijate kupovinom?

Neto/bruto odnos, orijentacija, ostave, zvučna izolacija, prirodna svetlost, raspored prostorija i privatnost — detalji koji zapravo oblikuju vaš svakodnevni život. U projektu Marina Dorćol oni nisu skriveni, već jasno istaknuti, jer svaki kvadrat ovde ima svoju svrhu.

I možda je upravo ovaj projekat pokrene mnoga pitanja na domaćem tržištu nekretnina. Vreme je da kupci prestanu da gledaju samo cenu kvadrata, i da počnu da pitaju šta taj kvadrat zaista znači za njihov život.

Jer - ne kupujte kvadrat. Kupujte prostor za život kakav želite.