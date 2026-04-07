The Dorcol Residence – završena prva faza, upravo počinje prodaja nove faze
Veliko interesovanje kupaca obeležilo je prvu fazu projekta The Dorcol Residence, koja je zvanično završena, dok ovog proleća počinje prodaja nove faze prestižnog stambenog kompleksa.
U srcu istorijskog Dorćola, na uglu Dunavske i Knežopoljske ulice, uz sam Linijski park, razvija se projekat koji spaja urbani način života i blizinu prirode. Stanovi u novoj fazi kreću se od garsonjera, pa sve do petosobnih stanova, u rasponu od 33,64 m² do 209,12 m², a kupci mogu da kupe stanove već od 165.000 € + PDV, nudeći različite opcije za sve tipove kupaca – od mladih profesionalaca do porodica koje traže prostran dom.
Druga faza donosi novu ponudu stanova, namenjenih kako onima koji traže kvalitetan životni prostor, tako i kupcima koji prepoznaju dugoročnu vrednost ove lokacije. Direktan pristup Linijskom parku, kao jednoj od najznačajnijih novih zelenih celina u Beogradu, dodatno doprinosi kvalitetu svakodnevnog života i potencijalu investicije.
Kvalitet izgradnje i dizajna potvrđuje saradnja sa renomiranim evropskim partnerima, uključujući parket Listone Giordano, keramiku Atlas Concorde, stolariju Schüco, prirodni kamen Antolini i sisteme grejanja i hlađenja kompanije Samsung. Ovi partneri omogućavaju da svaki stan bude izrađen po najvišim standardima i da kupcima pruži dugoročan komfor i pouzdanost.
Kupcima je dostupna i dodatna opcija opremanja po principu „ključ u ruke“, kroz tri nivoa enterijera – Bronze, Silver i Gold, čime se pojednostavljuje proces useljenja.
Završetak prve faze i početak prodaje nove faze predstavljaju važan korak u razvoju projekta The Dorcol Residence, koji nastavlja da oblikuje novu sliku savremenog stanovanja na Dorćolu.
