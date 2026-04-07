Veliko interesovanje kupaca obeležilo je prvu fazu projekta The Dorcol Residence, koja je zvanično završena, dok ovog proleća počinje prodaja nove faze prestižnog stambenog kompleksa.

U srcu istorijskog Dorćola, na uglu Dunavske i Knežopoljske ulice, uz sam Linijski park, razvija se projekat koji spaja urbani način života i blizinu prirode. Stanovi u novoj fazi kreću se od garsonjera, pa sve do petosobnih stanova, u rasponu od 33,64 m² do 209,12 m², a kupci mogu da kupe stanove već od 165.000 € + PDV, nudeći različite opcije za sve tipove kupaca – od mladih profesionalaca do porodica koje traže prostran dom.

Druga faza donosi novu ponudu stanova, namenjenih kako onima koji traže kvalitetan životni prostor, tako i kupcima koji prepoznaju dugoročnu vrednost ove lokacije. Direktan pristup Linijskom parku, kao jednoj od najznačajnijih novih zelenih celina u Beogradu, dodatno doprinosi kvalitetu svakodnevnog života i potencijalu investicije.

Kvalitet izgradnje i dizajna potvrđuje saradnja sa renomiranim evropskim partnerima, uključujući parket Listone Giordano, keramiku Atlas Concorde, stolariju Schüco, prirodni kamen Antolini i sisteme grejanja i hlađenja kompanije Samsung. Ovi partneri omogućavaju da svaki stan bude izrađen po najvišim standardima i da kupcima pruži dugoročan komfor i pouzdanost.

Kupcima je dostupna i dodatna opcija opremanja po principu „ključ u ruke“, kroz tri nivoa enterijera – Bronze, Silver i Gold, čime se pojednostavljuje proces useljenja.

Završetak prve faze i početak prodaje nove faze predstavljaju važan korak u razvoju projekta The Dorcol Residence, koji nastavlja da oblikuje novu sliku savremenog stanovanja na Dorćolu.

