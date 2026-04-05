Slušaj vest

Najnoviji podaci pokazuju da ima približno milijardu korisnika Telegrama širom sveta, od kojih se 10 odsto nalazi u Rusiji. Sada će svi oni ukoji koriste ovu aplikaciju u Rusiji biti primorani da pređu na kremaljski "nacionalni mesindžer” Max.

„Ekstremističke” mreže

Ruska Federalna antimonopolska služba (FAS) nedavno je proglasila Telegram oglase ilegalnim, signalizujući spremnost države da primora korisnike da se odjave sa aplikacije, dok je ruski poslanik Andrej Svincov, zamenik predsednika parlamentarnog odbora za informacionu politiku, najavio potpunu blokadu, uključujući i putem VPN-a. Analitičari upozoravaju da će gašenje Telegrama — koji koristi približno 100 miliona ljudi širom Rusije — zadati značajan udarac ekonomiji zemlje, ali i zakomplikovati njen tekući osvajački rat protiv Ukrajine.

Za milione Rusa gubitak pristupa Telegramu odmah bi poremetio način na koji vode poslovanje i organizuju svakodnevni život. To bi takođe moglo direktno uticati na sposobnost Rusije da održi svoju vojnu kampanju u Ukrajini. Za razliku od ranijih pokušaja blokade Telegrama, ruski internet-cenzor Roskomnadzor unapredio je svoje tehničke kapacitete i sada može efikasno ograničiti pristup aplikaciji.

Za ovu ogromnu grupu ne postoje očigledne alternative: iako je WhatsApp takođe bio popularan u Rusiji, vlasti su tokom protekle godine u potpunosti blokirale aplikaciju.

Što se tiče Facebook Messengera i Instagrama, kao i WhatsApp, oni su zakonski označeni kao „ekstremistički” i takođe su blokirani. Zbog toga se čini da je jedina trenutna alternativa državna aplikacija za razmenu poruka Max.

Nema alternative u Rusiji

"Max ne pokazuje naročito impresivne rezultate, postoji značajno odbijanje čak i među bezbednosnim službama, vojskom, proratnim vojnim blogerima i publikom lojalnom Vladimiru Putinu. Izgleda da se Rusima ne dopada agresivan pritisak ka državnom mesindžeru kojem vrlo malo ljudi zaista veruje”, rekao je Sarkis Darbinjan, osnivač Roskomsvobode, ruske grupe u egzilu koja se protivi digitalnoj cenzuri u zemlji.