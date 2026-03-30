Chips Way, prva fabrika slanih grickalica u bivšoj Jugoslaviji, obeležava 55 godina rada i nastavlja uspešnu saradnju sa reprezentativcem Srbije, Aleksom Avramovićem.

U novoj fazi partnerstva, Aleksa će na sebi svojstven, autentičan način predstaviti intenzivnije ukuse čipsa – tzatziki i kečap. Nova receptura dodatno naglašava hrskavost svakog listića od 100% domaćeg krompira, dok pažljivo odabrani sastojci garantuju svežinu i vrhunski kvalitet u svakom pakovanju. Uz moderan dizajn ambalaže u pakovanjima od 150g i 40g, uživanje u čipsu postaje kompletno iskustvo za sva čula.

Saradnja sa Aleksom Avramovićem predstavlja prirodan spoj tradicije, lokalnog identiteta i savremenih inovacija koje Chips Way kontinuirano donosi svojim potrošačima.

Osnovan 1971. godine, Chips Way je kao prva i tada jedina fabrika slanih grickalica u regionu izrastao u jednog od retkih nezavisnih domaćih proizvođača koji uspešno konkurišu globalnim liderima, kako na domaćem tržištu, tako i širom Balkana. U protekle tri godine realizovan je najveći investicioni ciklus u istoriji kompanije, vredan više od 20 miliona evra, čime je dodatno unapređen kvalitet proizvodnje i proširen portfolio.

Danas, uz prepoznatljiv Čačanski čips, čips sa intezivnim ukusima kečapa, paprike, čili i ukusom tzatzikija, stižu i omiljeni slani proizvodi u novim varijantama – slani snek u obliku srca, flips u obliku krokodila i kokice bogatijeg ukusa, spremni da osvoje nove generacije potrošača.