Član Saveta guvernera Narodne banke Srbije Nebojša Savić izjavio je da je važno to što je Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD izdala operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije, zato što je time otvoren prostor za dogovor.

- Krajem aprila se očekuje da cela ta priča bude završena. Za Srbiju je jako važno da se ostvari diverzifikacija, na tome se radi, ali da obezbedimo i protok i taj deo koji se radi prema Mađarskoj, i da imamo različite mogućnost snabdevanja. Očekujemo da će nam i Hrvatska u tome pomoći, da JANAF konačno proradi na način na koji bi trebalo da radi. Danas energenti postaju izuzetno važni i imaju najveći prioritet i bez energenata ne može da se funksioniše - rekao je Savić za TV K1.

Savić je ocenio da se i sukob na Bliskom istoku vodi zbog energenata, ali i zbog toga što trenutno živimo u vremenu promene globalne moći i globalnih sila, odnosno da se uspostavlja nova multipolarna situacija u kojoj će Azija imati mnogo veću i značajniju ulogu nego do sada.

Komentarišući trenutnu situaciju u Evropi i odluke vlada u nekim evropskim zemljama zbog povećanja cena nafte i gasa nakon napada na ključna gasna potrojenja u Persijskom zalivu, Savić je rekao da administrativne mere ne mogu da reše rast cena nafte.

On je dodao da ideja o zabrani vožnje automobila ili kažnjavanje vozača ukoliko su sami u automobilu nije dobra jer to niko ne može da kontroliše.