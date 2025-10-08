Slušaj vest

Broj kartice i broj računa, datum isteka, ali ni sigurnosni kod (CVV) više se ne nalaze na fizičkoj kartici. Tako se značajno smanjuje rizik od zloupotrebe ukradenih ili izgubljenih kartica. Umesto toga, svi podaci su dostupni u Moja mBanka Raiffeisen mobilnoj aplikaciji, spremni za korišćenje.

Marko Nikolić, direktor Sektora za kartično poslovanje Raiffeisen banke objašnjava što to znači za korisnike.

„Pre svega još jedan dodatni stepen bezbednosti, jer sada niko ne može da vidi broj i CVC kod i zloupotrebi karticu, ali i dodatnu jednostavnost kod plaćanja na internetu. Dovoljno je da se korisnik uloguje u Moja mBanka Raiffeisen aplikaciju, u meniju odabere opciju ’Kartica’, pritisne dugme za detalje i tu su svi podaci koje jednostavno može da iskopira i nešto plati. Sve druge funkcionalnosti, kao što su podizanje novca ili obavljanje kupovine beskontaktno su nepromenjene. Zamene Visa kartica će ići postepeno, a ako bude bilo potrebno više informacija naši klijenti mogu da ih pronađu na našem sajtu“, kaže Nikolić.

Osim što su bezbednije, sve Visa kartice su izrađene od kvalitetne reciklirane plastike. Ove kartice bez štampanih podataka omogućavaju klijentima veću fleksibilnost jer se svi podaci potrebni za onlajn kupovinu ili plaćanje nalaze se u mobilnoj aplikaciji u kojoj korisnici, takođe generišu sigurnosni 3DS kod prilikom onlajn plaćanja, a mogu i da privremeno blokiraju karticu, ako posumnjaju na zloupotrebu.

Prema Nikolićevim rečima, jedna od bitnih novina, koja značajno olakšava korišćenje bankarskih usluga, je u tome što korisnici PIN kod mogu od sada da vide direktno u Moja mBanka aplikaciji. Dovoljno je da se u detaljima kartice izabere opcija „Prikaži PIN“.

Ako slučajno zaborave PIN kod, mogu lako da ga pronađu u našoj aplikaciji, dodaje Nikolić i podseća da je Raiffeisen prva banka koja je na ovdašnje tržište uvela digitalne kartice, a sada je prva koja omogucava klijentima da sve podatke i sigurnosne elemente kartice vide vide u svojoj Moja mBanka aplikaciji.

Raiffeisen banka ovim projektom dodatno potvrđuje posvećenost ESG principima, smanjuje upotrebu novih resursa i emisija ugljen-dioksida u proizvodnji i potrebu za fizičkom distribucijom štampanih materijala. Inovacija u kartičnom poslovanju postaje i konkretan korak ka održivijem bankarstvu i odgovornijem odnosu prema zajednici i životnoj sredini.