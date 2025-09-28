Slušaj vest

Beograd, 28. septembar 2025.

Sportski centar Šumice ovog vikenda bio je rezervisan za više od 70 osnovaca iz 17 evropskih zemalja koji su se nadmetali na FIA Evropskom takmičenju u poznavanju saobraćajnih propisa. Nakon celodnevnog programa, prvo mesto osvojio je tim domaćina, drugo mesto pripalo je ekipi iz Litvanije, dok je treće mesto zauzeo tim iz Češke.

Srbiju su predstavljali Hristina Božić, Mihailo Miladinović, Novak Stojanović i Anja Madić. Naši osnovci i ovog puta potvrdili su visok nivo znanja i spretnosti, nastavljajući tradiciju uspeha na evropskim takmičenjima koju je obeležilo zlato 2023. i srebro 2024. godine.

Auto-moto savez Srbije opravdao je ulogu domaćina i potvrdio dugogodišnju posvećenost obrazovanju najmlađih i unapređenju saobraćajne kulture.

Foto: Miloš Krečković

“Pre svega upućujem iskrene čestitke pobednicima. Izuzetno sam ponosan na našu reprezentaciju i zlatnu medalju. Pored nagrada, najvrednije što deca nose kući jesu nova prijateljstva i znanja koja će ih učiniti bezbednijim učesnicima u saobraćaju. Srbija je još jednom pokazala da ume da bude dobar domaćin i partner u ovako važnoj misiji”, izjavio je Milan Nikolić, generalni sekretar Auto-moto saveza Srbije, na svečanoj ceremoniji dodele medalja najboljima.

Tokom boravka u Beogradu učesnici su imali priliku da upoznaju grad, obiđu Kalemegdan i muzeje, sklope prijateljstva sa vršnjacima iz Evrope i učestvuju u tradicionalnoj razmeni poklona na gala večeri.

Foto: Miloš Krečković

“Koristim ovu priliku da se zahvalim svim mentorima, trenerima i roditeljima koji vas uče da budete odgovorni ljudi, a onda i takvi učesnici u saobraćaju. Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo nastaviće da podržavaju unapređivanje saobraćajne kulture”, istakla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.

Ovogodišnje izdanje takmičenja održano je pod okriljem Evropskog ogranka Međunarodne automobilske federacije, dok je domaćin i organizator bio Auto-moto savez Srbije. Podršku u realizaciji manifestacije pružili su Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Uprava saobraćajne policije i Grad Beograd.

Foto: Miloš Krečković

“Čestitam Auto-moto savezu Srbije na organizaciji ovako velikog događaja koji se po drugi put održava u našoj zemlji, ali i na činjenici da više od 50 godina sa uspehom realizuje takmičenje “Šta znaš o saobraćaju” i na taj način stvara generacije odgovorne dece i generacije budućih odgovornih vozača i učesnika u saobraćaju”, zaključio je Slaviša Lakićević, načelnik Uprave saobraćajne policije MUP RS.