Pumpanje se nastavlja za Maxi Doge (MAXI) dok je njegova pretprodaja donela hladnih 800.000$ za samo dve nedelje.

Kao jedina meme kriptovaluta u prostoru koja je potpuno fokusirana na uspeh, svaki „bro” mora priznati – nema druge kriptovalute koja je gladnija za vrhom od Maxi Doge-a.

Godinama je živeo u senci svoje Shiba Inu porodice, ali to sada prestaje. Ne cilja samo na presto Shiba Inu-a (SHIB) – već ide pravo na svog „dobrog četvoronožnog rođaka” u alfa stolici, sam Dogecoin (DOGE).

Svaki MAXI holder je spreman za vožnju, jer ovaj pas nije ovde da juri teniske loptice po parku. Njegov cilj je da svako ko veruje u njega dobije kartu obeleženu ikonicom rakete.

U Maxi Doge-ovom svetu, ono što um može da zamisli i poveruje – može i da postigne – direktno iz motivacione knjige koju je našao u majčinom podrumu.

Dakle, ako radite na 400 mg kofeina neprekidno, uz limenku Red Bulla između, već ste na Maxi Doge talasnoj dužini.

U naredna dva dana, MAXI stoji na 0,000252$ po tokenu. Napunite zalihe sada da Maxi Doge pumpa zajedno s vama pre nego što cena poraste u sledećoj fazi pretprodaje za dva dana.

Zlatni Krst? Maxi Doge Više Voli Tegove Nego Tanke Linije

Analitičari sada kažu da je DOGE upravo aktivirao obrazac „zlatnog krsta” po prvi put od novembra prošle godine.

Tada je Dogecoin skočio 130% za samo četiri nedelje. Pre toga, u novembru 2023, porastao je 25% u jednom mesecu. A u novembru 2020, započeo je četvoromesečni bull run koji je podigao cenu za neverovatnih 1.000%.

Za „štrebere” to je trenutak kada 50-dnevni pomični prosek pređe iznad 200-dnevnog pomičnog proseka.

To je stvar koja oduševljava mršave momke što vise nad grafikonima. U Maxi Doge terminima? To su samo dve ravne linije koje se ukrštaju – a ravne linije nemaju mišiće.

A u Maxi Doge-ovom priručniku, pravi prinosi dolaze od mišića. Nema mišića? Nema dobitka. Prosta matematika, „bro”.

Još nešto – svaki put kada se ovo desilo, bilo je u novembru. Što znači da, ako se istorija ponovi, sledeći zlatni krst možda neće krunisati DOGE… možda čeka onog koji juri presto.

A već znate o kome je reč.

Batman Dobici, Superman Meta – Maxi Doge Igra Sve ili Ništa

Za Maxi Doge-a, nema stvari koju „degen” ne može da uradi ako se dovoljno fokusira.

Onaj poslednji „rep” pri dizanju tegova? Taj se računa.

Maxi Doge je kao Batman koji bench-press-uje da bi pobedio Supermana – tehnički, nema šanse protiv „boga među ljudima”, ali svejedno slaže ploče na šipku.

To je filozofija direktno iz „Bogati otac, siromašni otac”: pobednici se ne boje poraza, gubitnici da.

Dakle, čak i ako je borba protiv Supermana među meme kriptovalutama – Dogecoina – Maxi Doge će se pobrinuti da to ide vama u korist. A kao Batman, ne pojavljuje se bez sopstvenog arsenala oružja.

Njegov „kriptonit” za DOGE? Lansiranje sa 1.000x leverage-om – prvo takve vrste u kriptu – savršeno za svakoga spremnog da ide do kraja. To je mentalitet „ili izgubiti 1.000$ ili zaraditi 1 milion$”. Sve ili ništa.

I nije samo leverage, jer Maxi Doge ulaže 25% svog prihoda iz pretprodaje u „Maxi Fond” – ratnu kasu koja finansira izloženost potrebnu da okupi braću i postavi novog psa na tron meme kriptovaluta.

Šta Braća Već Pričaju

Izgleda da Maxi Fond već pokazuje mišiće, jer braća počinju da čuju za Maxi Doge-a.

Poznati kripto influenser ClayBro analizirao je cenovne prognoze za MAXI, a mnogi sada tvrde da je on sledeći „alfa pas” na sceni.

Jedna prognoza koju je razmatrao čak je istakla moguću metu od 0,03$ tokom sledećeg superciklusa meme kriptovaluta – što bi bilo neverovatnih 11.800% rasta u odnosu na današnju cenu iz pretprodaje.

Ti brojevi se poklapaju sa procenom renomiranog kripto edukativnog portala 99Bitcoins, koji vidi potencijal MAXI-ja na 100x rast.

Ukratko, Maxi Doge privlači pažnju, a sve više braće shvata da će ovaj pas od 240 funti mišića podići celu meme kriptovalutnu scenu ako to znači da će ih obogatiti.

Jer, ako je Elon Musk poslao Doge na Mesec, putanja Maxi Doge-a ide pravo ka Marsu – i možda će stići tamo pre SpaceX-a.

Kako Kupiti MAXI

Da li ste jedan od braće? Ako je odgovor „da”, šta čekate?

Idite na sajt pretprodaje Maxi Doge Token-a i povežite novčanik poput Best Wallet-a. Zamenite ETH, BNB, USDT ili USDC, ili platite direktno bankarskom karticom.

Best Wallet je dostupan na Google Play i Apple App Store.

Novo kupljeni MAXI tokeni mogu se stakovati uz dinamični APY od 352% putem njegovog sopstvenog staking protokola.

Pogledajte šta braća pričaju na Maxi Doge X i Telegram nalozima.

Pametni ugovor Maxi Doge-a je potpuno revidiran od strane renomiranih firmi Coinsult i SOLIDProof, čime je zagarantovano da nema bezbednosnih propusta u kodu.