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Pravovremeno prepoznavanje sajber pretnji i očuvanje ključnih poslovnih funkcija tokom napada bili su u središtu konferencije PULSE360, koju je kompanija PULSEC održala u Sava Centru. Pod sloganom „Resilience by Design“, učesnici su govorili o tome kako se otpornost kompanija gradi unapred, kroz projektovanje IT sistema, pripremu ljudi, usklađivanje sa regulativom i jasne procedure za reagovanje na incidente.

Jedna od ključnih tema bio je prelazak sa reaktivne na prediktivnu sajber bezbednost. Ilijana Vavan iz kompanije Group IB, koja je održala uvodno predavanje, govorila je o prepoznavanju obrazaca ponašanja i putanja napadača kako bi se pretnje zaustavile pre nego što izazovu ozbiljne posledice.

- Menja se način na koji štitimo sajber sisteme. Nove tehnologije donose nove mogućnosti, ali i izazov da zaštitimo sve uređaje i sisteme koje svakodnevno koristimo. Prediktivni pristup podrazumeva da razumemo obrasce i putanje napadača kako bismo pretnju prepoznali i zaustavili pre nego što preraste u ozbiljan incident - izjavila je Ilijana Vavan iz Group IB.

Pulse 360 Foto: Luka Pejčić

Razgovori su obuhvatili i uticaj veštačke inteligencije na načine napada i mogućnosti odbrane, zaštitu podataka i poslovnog znanja. Posebna pažnja posvećena je pitanju kako nove tehnologije pretvoriti u poslovnu vrednost uz očuvanje poverenja i kontinuiteta rada.

- Sve češće nam se obraćaju i mala i srednja preduzeća koja traže pomoć da se zaštite. Nažalost, to se najčešće dešava tek nakon napada, kada su računari već zaključani, a poslovanje zaustavljeno. Važno je da priprema počne pre incidenta i da obuhvati tehničke timove, menadžment i stručnjake za regulativu. Cilj je da kompanija može da nastavi da posluje dok se problem rešava i da se što brže vrati u redovan režim rada - izjavio je Igor Pinter iz kompanije PULSEC.

Posebnu pažnju privukla je live demo sesija Inside PULSEC, tokom koje su inženjeri kompanije PULSEC kroz praktičnu simulaciju prikazali kako sajber napad počinje i razvija se, te kako bezbednosni tim reaguje u realnom vremenu kako bi zaštitio sisteme i podatke kompanije, potencijalne mete sajber napada.

Na konferenciji je prvi put snimljena cela sezona Pulse360 Podcasta. Sedam epizoda, sa predstavnicima kompanija CISCO, TrendAI, Airbus, Palo Alto i Deep Netts, biće naknadno objavljeno na YouTube kanalu kompanije PULSEC.