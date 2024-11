U svom godišnjem Digital Defense izveštaju, koji obuhvata trendove od jula 2023. do jula 2024. godine, Microsoft ističe alarmantan porast sajber napada usled rastućih geopolitičkih tenzija.

- Da bismo efikasno odgovorili na rastući talas sajber pretnji, moramo ne samo ojačati našu digitalnu odbranu na svim nivoima, već i negovati duboku i trajnu posvećenost principima sajber bezbednosti. Ova posvećenost mora obuhvatiti sve, od pojedinačnih korisnika do rukovodilaca korporacija i državnih lidera, da bismo osigurali jedinstven front protiv zlonamernih sajber aktivnosti - izjavila je Ana Bar Lev, Senior Security Go To Market Manager za Jugoistočnu Evropu u Microsoftu.