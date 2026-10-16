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Posle brojnih spekulacija u medijima sada je i zvanično. Od Beograda do Beča uskoro će ponovo saobraćati vozovi, ali ovog puta u pitanju je brza železnica, pa će se do austrijske prestonice stizati za šest i po sati, a putnici će se voziti u najmodernijim i najudobnijim vozovima.

Ovim je ispunjeno još jedno obećanje doskorašnjeg predsednika Srbije Aleksandara Vučića koji je više puta govorio o direktnoj železničkoj vezi između srpske i austrijske prestonice.

Kako su zvanično na društvenim mrežama objavile Austrijske savezne železnice (ÖBB) voz između Beograda i Beča već je uvršten u zimski red vožnje koji stupa na snagu 13. decembra 2026. godine.

- Prvi put od 2019. godine, za 2027. planirano je ponovno uspostavljanje direktne železničke veze sa Beogradom, sa po dva polaska dnevno u svakom smeru i vremenom putovanja od oko šest sati i 30 minuta - navodi ÖBB na svom zvaničnom sajtu.

Cena karte u jednom smeru trebalo bi da bude oko 43,90 evra, objavljeno je na zvaničnoj Instagram stranici centralne informativne emisije austrijskog javnog servisa "Zein im bild".

Tačan datum početka saobraćaja, kako navode iz ÖBB-a, i dalje zavisi od dobijanja neophodnih odobrenja za korišćenje železničke pruge u Mađarskoj.

Podsetimo, mađarski ministar saobraćaja David Vitezi nedavno je izjavio da su završena ispitivanja deonice brze pruge od Budimpešte do granice sa Srbijom, ali bez putnika. Kako je tada naveo Vitezi bezbednost je u prvom planu i prema njegovim očekivanjima vozovi do Beograda bi mogli da krenu u decembru.

Austrijske savezne železnice su još pre gotovo godinu dana saopštile da je u planu uspostavljanje železnićke linije Beograd - Beč i to u saradnji sa mađarskim železnicama. Plan je vozovi 144 i 148 saobraćaju između Beograda, Budimpešte i Beča, a u suprotnom smeru će voziti vozovi 141 i 147 između Beča, Budimpešte i Beograda.

Ovi vozovi trenutno saobraćaju između Beča i Budimpešte, što znači da će se uspostavlajnjem linije Beograd-Budimpešta zapravo linija pridužiti do srpske prestonice.