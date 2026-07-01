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Verovatno ste čuli za izraz španska sela, ali, možda vam je ovo veća nepoznanica nego što taj izraz inače znači. Špansko selo sa svega četrdesetak stanovnika nudi renoviranu kuću bez kirije i siguran posao, a za samo nekoliko dana stiglo je više od 100 prijava.

Kada selo ostane bez ljudi, ni najlepša priroda nije dovoljna da ga održi u životu.

Upravo zbog toga je malo špansko selo Areniljas, u provinciji Soria, odlučilo da uradi nešto što je privuklo pažnju medija širom sveta.

Budućim stanovnicima nudi besplatnu renoviranu kuću za stanovanje i stalan posao, samo pod jednim uslovom — da se trajno dosele i postanu deo zajednice.

U selu danas živi svega 40 do 45 stalnih stanovnika, a lokalne vlasti kažu da im nove komšije nisu potrebne zbog razvoja, već zbog opstanka.

Posao, kuća i prilika za novi početak

Prema planu koji je pokrenut početkom 2026. godine, porodica koja bude izabrana dobija na korišćenje potpuno renoviranu kuću bez plaćanja zakupnine, dok će jedan član domaćinstva dobiti stalno zaposlenje na održavanju opštinskih objekata.

Pored toga, postoji mogućnost da novi stanovnici preuzmu vođenje lokalnog bara, koji predstavlja društveni centar sela i mesto okupljanja meštana.

Interesovanje je bilo veliko — za samo nekoliko dana stiglo je više od 100 prijava iz različitih zemalja.

Foto: SALAS/EFE

Biznis model koji postaje sve češći

Na prvi pogled deluje kao nesvakidašnja ponuda, ali ovakav pristup postaje sve češći u delovima Evrope koji se suočavaju sa depopulacijom.

Umesto da ulažu velike iznose u reklamne kampanje ili skupe razvojne projekte, male opštine nude ono što ljudima danas najviše nedostaje — siguran posao i rešeno stambeno pitanje.

Računica je jednostavna — svaka nova porodica znači više dece u školi, veći promet za lokalne prodavnice, očuvanje javnih usluga i veće šanse da selo opstane.

Problem koji pogađa veliki deo Evrope

Areniljas nije usamljen slučaj. Poslednjih godina brojna sela u Španiji, Italiji, Hrvatskoj, Portugalu i drugim evropskim zemljama pokušavaju da privuku nove stanovnike različitim podsticajima.

Neka nude kuće za simboličan jedan evro uz obavezu renoviranja, druga isplaćuju novčane podsticaje porodicama koje se dosele, dok pojedina mesta nude poreske olakšice ili pomoć pri pokretanju biznisa.

Sve ove mere imaju isti cilj — zaustaviti dugogodišnje iseljavanje mladih u velike gradove i sačuvati lokalne zajednice.

Foto: Shutterstock

Može li ovakav model da uspe?

Stručnjaci smatraju da ovakve inicijative imaju smisla samo ako nude više od jednokratne pogodnosti. Posao, infrastruktura, internet, obrazovanje i zdravstvene usluge ostaju ključni faktori zbog kojih će neko odlučiti da dugoročno ostane.

Ipak, primer Areniljasa pokazuje da čak i malo selo sa svega nekoliko desetina stanovnika može privući pažnju sveta kada ponudi nešto što je danas postalo retkost, priliku za novi početak.

Da li ovo zvuči poznato?

Španija se već godinama suočava sa fenomenom poznatim kao "Prazna Španija" — izrazom koji opisuje velika ruralna područja iz kojih se stanovništvo decenijama iseljava u veće gradove.

U pojedinim provincijama gustina naseljenosti danas je manja nego u nekim delovima Skandinavije, zbog čega lokalne vlasti sve češće pribegavaju kreativnim merama kako bi privukle nove stanovnike.