Zaštitite se od toplotnog talasa - zaustavite toplotu pre nego što uđe u automobil, stan ili kancelariju.

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Kada temperature pređu 30 stepeni, mnoge dočeka isti problem - u automobilima usijan volan i vrela sedišta, a kod kuće ili u kancelariji neprijatan osećaj „staklene bašte” iako klima radi.

Ne morate više da trpite ovakve vrućine i osećaj kao da ste “u rerni” tokom cele letnje sezone. Rešenje su termoizolacione folije za stakla. Black Glassugrađuje profesionalne folije koje odbijaju do 80% sunčeve toplote i blokiraju više od 99% UV zračenja.

Ove folije sve više koriste vlasnici automobila, stanova, kuća i poslovnih prostora koji žele najbolju zaštitu od sunca i komfor tokom cele godine. Kako funkcionišu termoizolacione folije za stakla? Termoizolacione folije smanjuju prolazak sunčeve energije kroz staklo pre nego što ona zagreje unutrašnjost prostora ili vozila. Za razliku od klima uređaja koji hladi već zagrejan vazduh, folije deluju preventivno - smanjuju količinu toplote koja ulazi kroz staklo i olakšavaju održavanje prijatne temperature.

Za automobile: najefikasnije rešenje za letnje vrućine su termoizolacione folije za zatamnjivanje stakala

Foto: Black Glass

Zatamnjivanje stakala nije samo pitanje izgleda automobila, već i praktična zaštita od toplote, UV zračenja i neprijatnog odsjaja tokom vožnje. U Black Glassumožete završiti zatamnjivanje stakala i atest za samo 1 sat - brzo, profesionalno, u skladu sa zakonom i uz garanciju do 15 godina.

Ključni benefiti zatamnjivanja stakala na automobilu: vrhunska toplotna zaštita,

UVA i UVB zaštita veća od 99%,

manji rad klime i veći komfor tokom vožnje,

veća sigurnost u slučaju loma stakla,

moderniji izgled automobila i više privatnosti.

U testu termoizolacionih folija koji je radila ekipa emisije SAT, temperatura sedišta u vozilu bez folija, nakon izlaganja suncu, dostigla je čak 86°C. U automobilu sa najkvalitetnijom nanokeramičkom folijom temperatura sedišta bila je za skoro 40°C niža nego u vozilu bez folije. Pogledajte test folija iz emisije SAT i uverite se u razliku.

Za stanove, kuće i kancelarije: termoizolacione folije za najefikasniju zaštitu od toplote

Foto: Black Glass

Black Glassugrađuje termoizolacione folije za stakla, prozore, vrata, izloge i druge staklene površine.

Black Glasssertifikovani montažeri mogu ugraditi do 300 m² termoizolacionih folija za samo 1 dan, uz garanciju do 10 godina. Ključni benefiti termoizolacionih folija za objekte: vrhunska zaštita od toplote,

odbijanje do 80% sunčeve toplote,

više od 99% UV zaštite,

manji rad klima uređaja i niži troškovi hlađenja,

prijatnija temperatura tokom celog dana,

manje zagrevanje prostora pored prozora,

smanjen odsjaj na ekranima i televizorima,

zaštita nameštaja i enterijera od bledenja.

Posebno tokom najavljenih toplotnih talasa razlika postaje veoma primetna, jer stakla predstavljaju jednu od glavnih tačaka kroz koje toplota ulazi u prostor. Black Glass - više od 20 godina iskustva

Sa više od 20 godina iskustva, velikim timom sertifikovanih montažera i najvećim izborom folija u regionu, Black Glassugrađuje profesionalne termoizolacione folije za automobile, stanove, kuće i poslovne objekte. U Black Glassservisima u Beogradu, Novom Sadu, Sarajevu i Banja Luci možete uživo videti i testirati koliko termoizolacione folije smanjuju prolazak toplote i zagrevanje unutrašnjosti.

Zašto biste se ovog leta mučili sa vrućinom ako rešenje već postoji?

Ne dozvolite da vam automobil, stan ili kancelarija tokom leta postanu rerna.

Zaštitite se od toplotnog talasa - zaustavite toplotu pre nego što uđe u automobil, stan ili kancelariju.

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