Forbes Global 2000 svake godine rangira najveće svetske kompanije koje se kotiraju na berzi. Listu sastavlja na osnovu četiri ključna finansijska pokazatelja - prihodi, profit, imovina i tržišna kapitalizacija - koji svi imaju jednaku težinu. Prema metodologiji, za svaki pokazatelj se sastavljaju zasebne rang liste 2000 najboljih kompanija, a konačno rangiranje se određuje na osnovu njihovog kombinovanog rezultata.

„OTP grupa je rangirana među 400 najjačih kompanija na svetu na listi Forbes Global 2000 - uspeh koji smo, kao regionalna bankarska grupa sa sedištem u Mađarskoj, postigli zajedno sa našim kolegama, klijentima i partnerima. Kontinuirani razvoj OTP Grupe potvrđuje snagu naše stabilne strategije i poslovanja usredsređenog na klijenta. Naših skoro 40.000 zaposlenih u 11 zemalja svakodnevno radi na tome da život naših blizu 17,5 miliona klijenata učini jednostavnijim i bezbednijim, uz istovremeno dodatno jačanje naše vodeće pozicije u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Želeo bih da se zahvalim svojim kolegama na njihovom trudu koji doprinosi našem zajedničkom uspehu, a našim klijentima na poverenju koje je neophodno za naš izuzetan rast“, ​​rekao je Péter Csányi, generalni direktor OTP banke.

U 2026. godini, OTP grupa je rangirana među 1.000 najboljih kompanija u svim kategorijama koje procenjuje Forbes: 360. mesto po dobiti, 313. mesto po imovini, 993. mesto po prihodima i 658. mesto po tržišnoj vrednosti, što je rezultiralo ukupnim plasmanom na 398. mesto. Ovo dostignuće je posebno značajno s obzirom na to da pre četiri godine još nismo bili među 1.000 najboljih; od tada smo značajno poboljšavali našu poziciju iz godine u godinu.

OTP Grupa spada u vodeće bankarske grupe sa najbržim rastom u Centralnoj i Istočnoj Evropi, uz izvanrednu profitabilnost i stabilnu kapitalnu i poziciju likvidnosti. Sa gotovo 40.000 zaposlenih u 11 zemalja CEE i regiona Centralne Azije, Grupa pruža univerzalne finansijske usluge za blizu 17,5 miliona klijenata.

Kao najaktivniji konsolidator u bankarskom sektoru regiona Centralne i Istočne Evrope, Grupa je uspešno kupila i integrisala 25 banaka od početka 2000-ih godina.

OTP Grupa, čije je sedište u Mađarskoj, ima diversifikovanu i transparentnu vlasničku strukturu. Grupa je od 1995. godine listirana na Budimpeštanskoj berzi.